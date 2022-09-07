Ліз Трасс заступає на посаду прем'єра в часи глибокої кризи

У своїй першій промові новоспечена прем'єрка Великобританії Ліз Трасс пообіцяла ще цього тижня представити план допомоги населенню на тлі енергетичної кризи. Вона заступила на посаду, коли у країні панує глибока криза.

Ліз Трасс стала прем'єр-міністеркою Великобританії у часи найбільшої економічної кризи останніх десятиліть. Серед населення панує суміш зі страху, гніву та розпачу, напередодні зими воно очікує невідкладної допомоги від уряду.

Перед тим як виступити з першою традиційною промовою перед чорними дверима на Даунінг-стріт 10 у Лондоні, їй довелося злітати до Шотландії на прийом до королеви Єлизавети ІІ. Трасс стала вже 15-ою головою уряду Великобританії за час правління монархині. Починаючи з Вінстона Черчилля, Єлизавета вітала та прощалася з різними прем'єрами, але мало хто з них заступав на посаду, коли країна перебувала в настільки важкому становищі. У своїй першій промові Трасс одразу ж спробувала заспокоїти громадян. "Уже цього тижня ми одразу ж візьмемося за подолання енергетичної кризи", - пообіцяла нова прем'єрка і одразу ж спробувала підбадьорити населення: - Ми можемо вистояти під час цієї негоди".

Читайте також: Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

На деталі британцям доведеться чекати до найближчого четверга, коли Трасс виступатиме перед парламентом країни. Утім, в ЗМІ вже кілька днів як ширяться повідомлення про те, що пакет заходів допомоги матиме обсяг до 100 мільярдів фунтів, головна мета - заморозити ціни на енергоресурси для домогосподарств та підприємств до наступного року. Це, безсумнівно, допоможе утримати інфляцію на допустимому рівні, але матиме наслідки для й без того величезного державного боргу Великобританії.

Ліз Трасс та її чоловік Х'ю О'Лірі Фото: Martyn Wheatley/IMAGO

Серед іншого, Ліз Трасс вчергове наголосила на головних елементах своєї консервативної ідеології, назвавши корінними британськими цінностями "свободу, підприємництво та (…) відповідальність за самих себе", а також важку працю. В ключовому для себе питанні Трасс залишилася при своєму: вона хоче змусити країну працювати за допомогою "сміливого плану зі зниження податків та реформ". І це тоді, коли у Великобританії й без того фактично немає безробіття, щоправда, зарплати, так само як і продуктивність праці, занадто низькі.

Читайте також: Трасс першому подзвонила Зеленському: прийняла запрошення в Київ

Так само як її попередник постійно обіцяв "повітряні потяги на сонячній тязі" в майбутньому Великобританії, до яких так ніколи справа й не дійшла, Ліз Трасс теж виголосила свій новий фірмовий слоган. Вона хоче перетворити країну на "націю великих цілей". Але на практиці вона може радіти, якщо їй принаймні вдасться пережити наступну зиму в політичному сенсі, якщо її не підведе й без того скептичний парламент і якщо їй вдасться подолати хоча б одну з причин британської мультикризи.

Втричі вища вартість енергоресурсів

З 1 жовтня ціна на енергоносії для населення Великобританії зросте майже вдвічі, з початку нового року, за планом, вони мають підвищитися ще та стати втричі вищими за нинішні. Хоч Великобританія майже не отримує російського газу, вона закуповує енергоресурси на міжнародному ринку, а тому так само, як і решта Європи, відчуває на собі нинішнє підвищення цін.

Мільйони британських споживачів з низькими та середніми доходами більше не можуть сплачувати за енергію за новими цінами. За різними оцінками, найближчими місяцями близько 12 мільйонів британців стикнуться з так званою "енергетичної бідністю".

Зростаюча інфляція

Інфляція у Великобританія зараз становить близько 10 відсотків. Їй сприяють ціни на енергоресурси, що зростають, за підрахунками Банку Англії, вона зрештою може піднятися до рівня 18 відсотків.

Зростаючі ціни на енергоресурси - вже давно тема у Великобританії Фото: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Vuk Valcic

Та й загальне підвищення цін на продукти харчування б'є по британцям із низьким рівнем доходів. "Опалювати чи їсти" - це велике питання для багатьох з огляду на наступну зиму, пишуть британські ЗМІ. І якщо Ліз Трасс не втрутиться в ситуацію за допомогою потужного пакету допомоги, для багатьох відповідь може звучати: "Ні те, ні інше".

Система охорони здоров'я за крок до колапсу

6,7 мільйона британців стоять у списках на лікування в лікарнях країни. Перед відділеннями невідкладної допомоги утворюються черги з машин "швидкої", час очікування сягає 15 годин. Пацієнти вже помирали, бо їм вчасно не надали медичну допомогу.

Вакантними залишаються 50 тисяч місць для медсестер та лікарів, британці фактично не мають доступу до лікарів на місцях. Вся система перебуває на межі колапсу. Потрібні мільярдні інвестиції, аби принаймні втримати роботу системи охорони здоров'я на нинішньому рівні. Те ж саме стосується й закладів догляду за літніми людьми - їм не вистачає персоналу та фінансування.

Непідготовлені до змін клімату

Великобританія покриває лише шість відсотків своїх потреб в енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). Водночас житло в країні є найстарішим та найгірше ізольованим у Європі. Якби британці утеплили свої історичні будинки та встановили подвійні склопакети на вікнах, заощадити можна було б третину енергії в країні.

Фото: Glen Minikin/ SOLO Syndication/picture alliance

На острові, як і багато деінде в Європі, цього року так само панувала засуха, температура повітря сягала 40 градусів за Цельсієм. Водночас масивні несправності в інфраструктурі призвели до забруднення річок та пляжів по всій країні неочищеними стічними водами водоканалів. Та й загалом бракує заходів боротьби зі змінами клімату та пристосування країни до нових погодних умов.

Школи, що розвалюються

Школам Великобританії не вистачає вчителів та коштів, багато будівель фактично розвалюються та готові до знесення. Утім, на порядку денному Консервативної партії ця тема практично відсутня. Крім того, через брак фінансування школи з острахом очікують запланованого підвищення зарплати вчителям та величезного зростання вартості енергоносіїв.

Багато закладів культури так само побоюються, що змушені будуть зачинити свої двері взимку. І це при тому, що вони мали б слугувати теплими прихистками для тих громадян, які не можуть собі дозволити опалення власної оселі.

Хвиля страйків та соціальне невдоволення

Серед багатьох установ очікуються нові страйки персоналу. Частина співробітників залізниці вже почала страйкувати в окремі дні, відмовляються працювати і державні адвокати. У великих містах країни поліція вже провела таємні тренування, аби підготуватися до можливих великих соціальних протестів.

Ще більше боргів?

Державний борг Великобританії від початку пандемії COVID-19 сягнув 100 відсотків ВВП країни. Якщо Ліз Трасс запровадить нову програму допомоги, він зросте ще більше. Утім, її новий міністр фінансів Квазі Квартенг раніше заявляв, що не буде "безвідповідальних позик". Водночас у бюджеті немає необхідних мільярдних сум, які б можна було залучити без нових кредитів.