Нова британська прем'єрка першим зателефонувала Зеленському

Під час передвиборної кампанії Ліз Трасс обіцяла, що президент України буде першим, кому вона зателефонує в разі призначення прем'єркою Великобританії. Тож, обіцянку вона виконала. Наступним вона подзвонила Джо Байдену.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новою прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс після її офіційного призначення 6 вересня. Як зазначив Зеленський, він став першим серед іноземних лідерів, з яким поспілкувалась Трасс у новій ролі.

"Це велика честь для України", - наголосив Зеленський.

Лідери обговорили посилення тиску на Росію та оборонної підтримки України. "Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні за підсумком доби.

Трасс прийняла запрошення відвідати Київ

Під час розмови прем'єрка Великобританії прийняла запрошення Зеленського до України. Як повідомили на сайті британського уряду, Трасс "з нетерпінням чекає співпраці в найближчі тижні та місяці та рада прийняти запрошення відвідати президента Зеленського в Україні незабаром".

"У своїй першій розмові з колегою вона повторила українському лідеру, що він має її повну підтримку, і Україна може розраховувати на допомогу Великобританії в довгостроковій перспективі", - розповіли в британському уряді.

Нагадаємо, під час останнього туру дебатів Трасс обіцяла, що Зеленський буде першим, кому вона зателефонує після свого призначення. Тож, обіцянку вона виконала. Другим прем'єрка поговорила з президентом США Джо Байденом. Як повідомляється на сайті Білого дому, вони, зокрема, обговорили "важливість тісної співпраці для вирішення глобальних проблем, включаючи подальшу підтримку України, котра захищає себе від російської агресії".

Зеленський сподівається на збереження "спадщини Джонсона"

До офіційного оголошення імені нового британського прем'єра президент України у статті для Daily Mail написав: "Як президент України я буду радий налагодити близькі відносини з будь-яким британським прем'єр-міністром. Щиро сподіваюся на те, що спадщина Бориса Джонсона у боротьбі з російським варварством збережеться".

Джонсон оголосив про свою відставку на початку липня. На свою заміну він підтримував саме кандидатуру Трасс. Вона до обрання прем'єркою працювала міністеркою закордонних справ у його уряді.

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