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Ukraine | Krieg | Besuch Boris Johnson in Kiew
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський: сподіваюся, що спадщина Джонсона буде збережена

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Президент України Володимир Зеленський написав статтю для Daily Mail, в якій подякував за підтримку у війні з Росією Борису Джонсону. Він також висловив надію на близькі відносини з новим британським прем'єром.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-spodivaetsa-so-politicna-spadsina-dzonsona-bude-zberezena/a-63015137

Президент України Володимир Зеленський сподівається налагодити близькі відносини з новим прем'єр-міністром Великобританії, якого мають обрати найближчими днями на заміну Борису Джонсону. Про це він написав у своїй статті для недільного номеру британського видання Daily Mail, який вийшов 4 вересня.

Він також висловив надію, що новопризначений глава британського уряду підтримуватиме Україну у війні з Росією так само, як і попередник.

"За кілька днів у Великобританії буде новий прем'єр-міністр. Як президент України я буду радий налагодити близькі відносини з, як нещодавно сказав Борис Джонсон, "будь-яким британським прем’єр-міністром, чоловіком чи жінкою. Щиро сподіваюся на те, що спадщина Бориса у цій боротьбі з російським варварством збережеться", - пише Зеленський.

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Подяка за підтримку України

У публікації президент України висловив подяку за підтримку народу Великобританії, її парламенту та уряду, зокрема Борису Джонсону. Він наголосив, що попри внутрішньополітичні проблеми, з якими довелося зіткнутися політику у своїй країні, підтримка України була для прем'єра пріоритетом, що вимагало "великої мужності та рішучості".

"Під час кожної зустрічі і розмови між нами у Бориса виникало одне дуже хороше запитання: А що ще? Що ще вам потрібно? Це стало нашим гаслом, гарантуючи ефективний прогрес. Повірте, небагато політиків готові на це", - йдеться у тексті статті.

Зеленський наголосив, що пишається тим, що у тяжкі для України часи Великобританія "була пліч-о-пліч з нами, як найближчий друг та союзник". Він також подякував міністерці закордонних справ Великобританії Ліз Трасс та міністру оборони Бену Уоллесу за надану Києву підтримку у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

"Народ Великобританії повинен знати, що кожен день боротьби за своє існування українці безмежно вдячні вашій країні, - написав Зеленський. - Ми і надалі боротимемося, тому що не маємо іншого виходу. На кону наші життя та наше майбутнє. І нам і досі потрібна підтримка та лідерство Великобританії".

Кандидати на посаду наступника Джонсона

Результати загальнопартійного голосування Консервативної партії за нового лідера, а відтак, і за нового прем'єра країни у Великобританії оголосять у понеділок, 5 вересня. На статус наступника Джонсона претендують ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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42-річний Сунак неодноразово наголошував на підтримці України й обіцяв, що у разі обрання свою першу закордонну поїздку здійснить до Києва. Він також хвалив зусилля Джонсона для допомоги українцям у війні та навіть заприсягся їх "подвоїти" у разі приходу до влади.

46-річна дипломатка Трасс відома як прихильниця жорсткого курсу відносно Росії та обіцяє Україні максимальну підтримку. Водночас вона проти прямого військового втручання Великобританії

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