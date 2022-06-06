 Великобританія надасть Україні ракетні системи середньої дальності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2022

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Новини

Великобританія надасть Україні ракетні системи середньої дальності

Лондон передасть Києву реактивні системи залпового вогню M270 американського виробництва з дальністю стрільби до 80 кілометрів.

Ракетна система M270

Ракетна система M270

Великобританія надасть Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва із дальністю стрільби до 80 кілометрів. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон підтвердив передачу озброєнь у своєму Twitter. Він наголосив, що Великобританія не може залишатись осторонь під час руйнувань міст України російською армією.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія зрівнює з землею міста і вбиває невинних мирних жителів. Великобританія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати атаку Росії, що триває", - йдеться в повідомленні.

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Раніше ВВС з посиланням на міністра оборони країни Бена Уоллеса повідомила, що в першій партії буде відправлено три  РСЗВ. "Оскільки Росія змінює свою тактику, нам також потрібно змінювати нашу підтримку (України. - Ред.), - сказав у понеділок міністр. - Якщо міжнародна спільнота продовжить надавати підтримку, я вірю, що Україна зможе перемогти".

Порівняння M270 MLRS і HIMARS

Ракетні системи M270 схожі за характеристиками з комплексами HIMARS, які Україні направлять США. Але HIMARS - легша версія, що пересувається на колісному шасі зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. Як пояснює видання Politico, використовуючи їх, можна відкрити вогонь і сховатися до виявлення безпілотниками противника. M270 MLRS пересувається на гусеницях, тобто вона повільніша. Але при цьому HIMARS може одночасно запускати шість ракет, а M270 MLRS - дванадцять.

Ракети установки M270 можуть вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів. HIMARS можуть стріляти на сотні кілометрів, але боєприпаси для дальньої стрільби поставлятися в Україну не будуть. Установки, які нададуть Україні, будуть оснащені боєприпасами з дальністю стрільби до 80 кілометрів. 

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