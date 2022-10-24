Новим прем'єром Великобританії стане Ріші Сунак

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак. У понеділок, 24 жовтня, Консервативна партія повідомила, що обрала його своїм новим лідером. Традиційно глава керівної партії стає прем'єром королівства.

Напередодні єдина суперниця Сунака, голова Палати громад Пенні Мордонт, зняла свою кандидатуру з перегонів та пообіцяла "повну підтримку" своєму супернику.

Раніше експрем'єр Борис Джонсон відмовився знову висувати свою кандидатуру на посаду глави британського уряду. Він зазначив, що така кампанія стала би "ще одним катастрофічним відволіканням уваги саме тоді, коли уряд має зосередитися на економічному тиску", з яким зіткнулася країна.

Хто такий Ріші Сунак

42-річний Сунак був одним із міністрів в уряді Джонсона. Він подав у відставку у липні, що поглибило урядову кризу та зрештою завершилося відставкою самого Джонсона з посади прем'єра.

Сунак стане наймолодшим прем'єр-міністром Великобританії за останні 200 років і першим вихідцем з Індії, який обійме цю посаду.

На попередніх виборах у вересні після відставки Джонсона він програв Ліз Трасс у боротьбі за прем'єрське крісло.

Найкоротше прем'єрство Трасс

20 жовтня на екстреній пресконференції Трасс подала у відставку. Її перебування на посаді прем'єрки стало найкоротшим за всю історію Великобританії - майже шість тижнів.

Трасс визнала, що їй не вдалося виконати обіцянок, зроблених під час передвиборної кампанії, через що вона втратила довіру партійних соратників. Зокрема, вона взялася за реалізацію радикальних ідей вільного ринку, з якими і прийшла на посаду прем'єр-міністерки.

Міністр фінансів в її уряді Квазі Квартенг представив бюджет, який передбачав зниження податків для багатих і одночасне збільшення бюджетних витрат. Трасс називала це "планом зростання", але фінансові ринки відреагували негативно, впевненість у фінансовій стабільності Великобританії похитнулася, курс фунта впав, Банку Англії довелося рятувати пенсійні фонди, а ставки за іпотечними кредитами зросли.

Після відставки Трасс Консервативна партія впала до найнижчого рівня підтримки в історії британських опитувань. Останнє дослідження засвідчило, що якби відбулися парламентські вибори, її підтримали б лише 14 відсотків виборців. Після обрання лідером консерваторів Сунак виключив проведення у Великобританії дострокових виборів, повідомляє агенція Reuters.

Читайте також: Політичний землетрус у Великобританії