З помпою та безліччю гостей: як ховали королеву Єлизавету ІІ

День похорону королеви Єлизавети ІІ був позначений тривалими відправами і процесіями ознаменував закінчення десятиденної жалоби за померлою. Тепер в королівство повертається повсякденне життя. Репортаж DW з Лондона.

Коли у Вестмінстерському абатстві наприкінці урочистої похоронної церемонії на честь покійної королеви Єлизавети II дві тисячі почесних гостей заспівали національний гімн Великобританії, її син і наступник Чарльз ІІІ мовчав. Гімн тепер розпочинається словами "Боже, бережи короля!", тобто саме його - нового короля Чарльза III. Сам монарх не співає гімну.

Людям ще мають звикнути до нової версії гімну, каже Джоанна Х'юз, яка була присутня на жалобному заході як професорка Університету королеви в Белфасті та представниця освітян Північної Ірландії. "Ще багатьом і досі хочеться заспівати "Боже, бережи королеву"", - зазначила вона.

"Це було дуже зворушливо, гарно та гідно", - поділилася своїми враженнями Х'юз в коментарі DW. "У багатьох гостей, зокрема членів королівських родин та президентів, на очах були сльози", - додала професорка. У Лондоні зібралося близько 500 глав держав та урядів, правлячих монархів та іменитих родичів роду Віндзорів. "Цей день я не забуду. Перекажу пережите своїм дітям та онукам", - запевнила Х'юз.

Король Великобританії Чарльз ІІІ на церемонії поховання матері Фото: Marco Bertorello/AFP

Довге прощання

День останнього прощання з Єлизаветою II, через десять днів після її смерті, був довгим. Процесія з Вестмінстерського палацу, де труна з її тілом простояла чотири дні, попрямувала у Вестмінстерське абатство. Там провели першу відправу. Потім ще одна урочиста хода, під час якої труну з тілом королеви супроводжували 4000 військових, а також військовий оркестр. Ця процесія проверстала шлях з Вестмінстерського абатства через Букінгемський палац до Арки Веллінгтона у Гайд-парку.

Потім гроб з монаршим тілом дві години везли в скляному катафалку до Віндзорського замку, а тоді ще одна процесія в напрямку каплиці Святого Георгія, де проводилася ще одна відправа, під час якої з труни знімають владні атрибути монархині - корону, скіпетр і державу. І, нарешті, саме поховання у родинній усипальниці Віндзорів, де вже знайшли свій останній спочинок батьки та сестра королеви, а також її чоловік принц Філіп. І скрізь під час цих процесій десятки, а подекуди й сотні тисяч людей проводили в останню путь улюблену покійну королеву після 70 років її перебування на престолі. Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, виголошуючи проповідь у Лондоні, згадав те, що багатьом британцям подобалося в королеві: "Вона служила самовіддано і вселяла надію".

Домовина з тілом королеви Єлизавети ІІ під час урочистої процесії Фото: Paul Childs/EUTERS

Помпезність та велелюдність

"Британці дуже добре знаються на таких речах, - зауважив Річард Логан, турист з Австралії, який випадково опинився в Лондоні невдовзі після смерті королеви. "Королева багато значила для нас і в Австралії", - додав він. Деякі традиції та символи трохи дивні, каже він, наприклад те, що улюбленим собакам королеви, Міку і Сенді, а також її поні Еммі було дозволено бути присутнім на похоронній службі у Віндзорі, але що ж, гадає Логан, значить, так люди в Великобританії прощаються з королевою.

Улюблених собак королеви теж допустили до похорону Фото: Peter Nicholls/REUTERS

"Для нас було дуже важливо висловити останню пошану для королеви", - каже Наталі Хіксон. Саме тому вона та її сусід Кеннет Тейлор простояли дванадцять годин у довжелезній черзібіля Вестмінстерського палацу, щоб побачити, як виносять труну з тілом королеви. У розмові з DW Хіксон визнала, що є переконаною прихильницею монархії. "Було неймовірно зворушливо знову опинитися поряд із королевою в цій тиші", - ділиться пережитим Хіксон. А її сусід Кеннет Тейлор додав: "Кожна хвилина очікування вартувала того".

Наталі Хіксон та її сусід Кеннет Тейлор Фото: Bernd Riegert/DW

Впродовж чотирьох днів близько 380 тисяч людей прийшли до Вестмінстерського палацу, щоб востаннє побачити королеву та висловити співчуття королівській родині. Звісно, що ЗМІ активно обговорювали бажання багатьох британців віддати останню шану королеві, а в деяких британських газетах статті про вшанування королеви вивели ледь не на окремий рівень газетярського мистецтва.

Скептичне ставлення антироялістів

Однак не всі британці поділяють такий ентузіазм. Адвокат та активіст екологічного руху Пол Полсленд агітує за проведення акцій протесту проти нового короля та обговорення доцільності подальшого існування конституційної монархії після закінчення жалобного періоду. За даними опитувань, близько чверті британців виступають за скасування інституту монархії.

Чарльз заприсягся в телевізійній промові перед офіційним проголошенням 10 вересня, що, як і його мати, він служитиме народу довічно. Але, враховуючи його теперішній вік, його правління, швидше за все, буде значно коротшим, ніж Єлизавети. Чарльз III став королем лише у віці 73 років. Новій королеві, Каміллі, вже 75 років.

Вони - абсолютна протилежність тим Єлизаветі та Філіпу, які 70 років тому прийняли корону, бувши сповненою сліпучої енергії гарною молодою парою, що вселяла собою оптимізм у понівеченій Другою світовою війною Великобританії.

Королівська родина. Тим часом чимало британців вважають, що монархія - анахронізм Фото: Marco Bertorello/AFP

Завдання для Чарльза ІІІ

Можливо, щоб заспокоїти скептиків, Чарльз оголосив, що скоротить активну частину королівської родини й дещо перегляне зашкарублі монархічні традиції. Однак його першочерговим завданням буде збереження єдності між чотирма народами його рідного королівства.

У Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії існують різні за популярністю й силою рухи за незалежність. А ще є загроза розпаду Співдружності - вільного союзу держав, чиїми членами є переважно колишні британські колонії і який свого часу так цінувала Єлизавета IІ. Чарльз ІІІ, як і раніше, є королем 15 з 56 держав Співдружності. Але деякі з них, приміром, Антигуа і Барбуда, Нова Зеландія або Австралія, можуть незабаром оголосити себе республіками.

Тепер усі надії на новий уряд

20 вересня, після закінчення десятиденної жалоби, що була ретельно спланована згідно з протоколом та ще за життя самою королевою, країна повернеться до повсякденного життя. Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс, яку Єлизавета II вповноважила сформувати уряд лише за два дні до своєї смерті, тепер має виконати свою обіцянку. Досі країна переймалася смертю королеви, але цієї п'ятниці Ліз Трасс представить проєкт бюджету на наступний рік. Виборці очікують від неї заходів протидії високим темпам інфляції, особливо карколомному злету цін на енергоносії, а ще обіцяного зниження податків.

Новий король Чарльз ІІІ і Ліз Трасс під час першої авдієнції Фото: Yui Mok/Pool photo/AP/picture alliance

Похорон королеви надав Трасс змогу як новій прем'єр-міністерці налагодити зв'язки із високими державними гостями, що з'їхалися до Лондона. Ніколи ще глави урядів, президенти та королі не збиралися в Лондоні в такій кількості, як цього понеділка. У переліку невідкладних для неї справ також значиться митна суперечка з ЄС щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що виникла в результаті Brexit - виходу країни з Євросоюзу.

"У нас новий король і новий уряд у розпал багатьох криз. Це, мабуть, забагато", - розмірковує прихильниця монархії Наталі Хіксон. Вона визнала, що королева уособлювала для неї стабільність, "але я впевнена, що Чарльз теж буде добрим королем, зрештою його сформувала мати".