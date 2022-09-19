У Лондоні проходить церемонія похорону королеви Єлизавети II

У прощанні з королевою беруть участь понад дві тисячі високих гостей: члени королівських родин, британські урядовці, лідери іноземних держав. Представників Росії та Білорусі на подію не запрошували.

У понеділок, 19 вересня, в столиці Великобританії проходять державні церемоніальні заходи похорону королеви Єлизавети II. Вони розпочалися зі служби у Вестмінстерському абатстві і закінчаться приватною сімейною службою, під час якої королеву поховають у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

На службу в Вестмінстерському абатстві труну королеви доставили з Вестмінстерського палацу. Ходу очолювали близько 200 волинників та барабанщиків із шотландського та ірландського полків. За кортежем слідували король Чарльз III та його брати та сестри, принц Уельський Вільям, герцог Сассекський Гаррі, а також син принцеси Анни Пітер Філліпс. На службі присутні близько двох тисяч осіб - члени королівської сім'ї, представники вищого політичного керівництва країни, а також лідери іноземних держав.

Після завершення служби труну з тілом Єлизавети II помістили на лафет, який 98 британських моряків доставили до арки Веллінгтона. Там її перенесли у катафалк, який вирушив до Віндзорського замку, де продовжаться церемоніальні заходи. Вздовж усього маршруту труни вишукувались тисячі людей, які прийшли попрощатися з королевою.

Труна з тілом королеви біля арки Веллінгтона в Гайд-парку в Лондоні Фото: Toby Melville/REUTERS

Кого запросили на похорон

На церемонію прощання з Єлизаветою II запросили близько 500 іноземних представників, включаючи глав держав та урядів. Зокрема на ній були присутні президент США Джо Байден із дружиною Джилл, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у супроводі дружини Софі.

Президент України Володимир Зеленський не бере участь в церемонії через війну, однак у неділю до Лондона прибула перша леді країни Олена Зеленська. Вона зустрілася напередодні похорону з принцесою Уельською.

Також попрощатися з королевою прийшли прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс та колишні глави урядів, у тому числі Борис Джонсон із дружиною Керрі, Девід Кемерон із дружиною Самантою, Джон та Норма Мейджор, Тоні Блер із дружиною Чері та Гордон та Сара Браун.

Представників Росії та Білорусі на подію не запрошували.

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька короля Георга VI і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим строком правління. Чарльз ІІІ, старший син королеви, офіційно став британським монархом.