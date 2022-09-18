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Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прощаються з королевою Єлизаветою II
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прощаються з королевою Єлизаветою IIФото: Joe Giddens/REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Світові лідери прибули до Лондона на похорон королеви

1 год. тому

На церемонію прощання запрошено близько 500 членів королівської сім’ї, глав держав і урядів з усього світу.

https://www.dw.com/uk/svitovi-lideri-pribuli-do-londona-na-pohoron-korolevi-elizaveti-ii/a-63165320

Президент США Джо Байден та інші світові лідери прилетіли до Лондона на похорони королеви Великобританії Єлизавети II, які відбудуться у понеділок, 19 вересня, повідомляє AP. На церемонію прощання запрошено близько 500 членів королівської сім’ї, глав держав і урядів з усього світу.

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Кого запросили на похорон 

У похоронах королеви Єлизавети ІІ візьмуть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, лідер Франції Еммануель Макрон, глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Європейської Ради Шарль Мішель та багато інших світових лідерів.

Від Німеччини на похороні буде присутнім президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Президент України Володимир Зеленський не братиме участь в церемонії через війну, однак у неділю до Лондона прибула перша леді країни Олена Зеленська. Вона зустрілася напередодні похорону з принцесою Уельською. 

Представників Росії та Білорусі на подію не запрошували.

Кілометрові черги до королеви

Поки у столиці Великобританії збираються світові лідери, тисячі людей продовжують стояти у черзі до труни королеви, аби попрощатися. Люди розтягнулися на понад вісім кілометрів, попри низьку температуру на вулиці. Прощання триватиме до ранку понеділка. 19 вересня у Великобританії оголошено державним вихідним днем. Похорони королеви транслюватимуть величезній аудиторії по всьому світу, а також показуватимуть у громадських місцях на великих екранах. Влада Великобританії очікує, що до Лондона цього дня прибуде від 750 тисяч до мільйона людей.

Із Лондона труну королеви перевезуть до Вестмінстерського абатства, а після служби доставлять на катафалку до Віндзорського замку, де королеву поховають разом із її покійним чоловіком принцом Філіпом, який помер минулого року. 

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Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

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