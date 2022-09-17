Прощання з Єлизаветою II: люди стоять у багатогодинній черзі

До труни з тілом королеви Єлизавети II у Лондоні вишикувалася черга з тисяч людей людей. Нині час очікування становить 16 годин.

У Лондоні триває прощання із померлою королевою Великобританії Єлизаветою II. Як повідомляє у суботу, 17 вересня, міністерство з питань культури, ЗМІ і спорту Великобританії, нині час очікування у черзі до труни монархині становить 16 годин. Напередодні час очікування становив близько 24 годин.

Черга починається в парку Саутворк і простягається уздовж річки Темза до холу Вестмінстерського палацу, де і знаходиться тіло покійної королеви Великобританії. Попрощатися з нею може кожен охочий.

Якщо Парк Саутварк буде повністю заповнений, то тимчасово можливість приєднатися до черги обмежать, попередило британське міністерство культури.

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16 вересня компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Лондона, на яких видно багатотисячну чергу людей охочих попрощатися з Єлизаветою II.

Найбільш відстежуваний "політ"

Труну з тілом королеви Великобританії доставили до Лондона ввечері 13 вересня на борту літака королівських військово-повітряних сил зі столиці Шотландії Единбурга.Останній політ" королеви Єлизавети II став найбільше відстежуваним в історії сайту Flightradar24 - наживо дивилися понад п'ять мільйонів людей.

За цим рейсом спостерігало більше ніж удвічі людей, ніж за візитом спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні, який супроводжувався зростанням напруги між Китаєм і США. Подорож Пелосі відстежували 2,2 мільйона людей, що було попереднім рекордом.

На похорон Єлизавети ІІ прибудуть лідери з усього світу

Британська влада очікує "набагато більше" людей, ніж 200 тисяч, які прийшли до труни матері королеви, коли вона померла в 2002 році.

Намір відвідати похорон Єлизавети II підтвердили представники майже 30 країн та міжнародних інституцій.

Зокрема, Україну представить перша леді Олена Зеленська. Участь у церемонії також візьмуть нинішні та колишні монархи Японії, Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії. Прибудуть президент США Джо Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон. Свою участь також підтвердили президенти Австрії, Литви, Латвії, Шрі-Ланки, Південної Кореї, Бразилії, Індії, Польщі, Італії, Тринідаду і Тобаго, Фінляндії, Угорщини, Ірландії, прем'єр-міністри Австралії, Нової Зеландії, Канади, Палестини, Ірландії та Ямайки.

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька короля Георга VI, стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим строком правління. Чарльз ІІІ, старший син королеви, офіційно став британським королем.