Труну з тілом Єлизавети II відправили до Единбурга

Шість єгерів віднесли труну до катафалка, який за шість годин має проїхати 280 кілометрів до Единбургу. З Балморала процесія прослідувала вздовж річки Ді, пише Reuters. Уздовж дороги вишикуються люди, які хочуть попрощатися з Єлизаветою II.
У Единбурзі труна перебуватиме у шотландській резиденції британських монархів Голірудхаус, де охочі зможуть віддати данину пам'яті правительці.
У понеділок, 12 вересня, труну доставлять процесією через Королівську Милю - низку вулиць Единбурга - до собору Святого Джайлза, де відбудеться служба за участі короля Чарльза III і королеви-консортки Камілли.
Після цього тіло королеви доправлять до Букінгемського палацу в Лондоні, а потім - до парламенту. Там труну поставлять у Вестмінстер-Холі, де протягом кількох днів усі охочі зможуть попрощатися з Єлизаветою II.
Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років у Балморалі. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління. Чарльз ІІІ, старший син королеви Великобританії Єлизавети ІІ, офіційно став британським монархом.