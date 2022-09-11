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Траурна процесія з труною з тілом королеви Великобританії Єлизавети II
Траурна процесія з труною з тілом королеви Великобританії Єлизавети II відправилась з замку Балморал до ЕдинбургуФото: Hannah McKay/REUTERS
СуспільствоВеликобританія

Труну з тілом Єлизавети II відправили до Единбурга

Степан Смишляєв
2 год. тому

Прощання з королевою Великобританії пройде спочатку в столиці Шотландії, а потім - у Лондоні. В жалобних заходах прийме участь король Чарльз III і королева-консортка Камілла.

https://www.dw.com/uk/trunu-z-tilom-elizaveti-ii-vidpravili-do-edinburga/a-63084023

Домовина з тілом королеви Великобританії Єлизавети II у неділю, 11 вересня, розпочала шлях з літньої резиденції британських монархів, замку Балморал в Шотландії, де померла правителька. Спочатку труну доставлять до столиці Шотландії, Единбургу, а потім - відвезуть до Лондона, де 19 вересня монархиню поховають у Вестмінстерському абатстві.

Шість єгерів віднесли труну до катафалка, який за шість годин має проїхати 280 кілометрів до Единбургу. З Балморала процесія прослідувала вздовж річки Ді, пише Reuters. Уздовж дороги вишикуються люди, які хочуть попрощатися з Єлизаветою II.

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Прощання в Единбурзі

У Единбурзі труна перебуватиме у шотландській резиденції британських монархів Голірудхаус, де охочі зможуть віддати данину пам'яті правительці.

У понеділок, 12 вересня, труну доставлять процесією через Королівську Милю - низку вулиць Единбурга - до собору Святого Джайлза, де відбудеться служба за участі короля Чарльза III і королеви-консортки Камілли.

Після цього тіло королеви доправлять до Букінгемського палацу в Лондоні, а потім - до парламенту. Там труну поставлять у Вестмінстер-Холі, де протягом кількох днів усі охочі зможуть попрощатися з Єлизаветою II.

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років у Балморалі. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління. Чарльз ІІІ, старший син королеви Великобританії Єлизавети ІІ, офіційно став британським монархом.

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

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