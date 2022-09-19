"Не мій король" - протести антироялістів у Великобританії

Більшість британців підтримують короля. Але, попри жалобу за королевою, дехто протестує проти Чарльза III. Антироялісти є й у країнах Співдружності. Чому? Бернд Ріґерт з'ясовував це в Лондоні.

Cотні тисяч людей вистоювали довжелезні черги до труни королеви Єлизавети II, ще десятки тисяч щодня покладали квіти до Букінгемського палацу, Віндзорського замку та інших королівських палаців по всій країні. Книги співчуття рясніють щемливими історіями про зустрічі з покійною королевою. Тим часом її син і наступник, король Чарльз III, об'їздив усі чотири держави свого Сполученого Королівства - Шотландію, Англію, Вельс та Північну Ірландію. Скрізь його проголосили королем, він виголошував промови, його вшановували зі значною військовою помпою та національним гімном "Боже, бережи короля". Але чи справді вся Великобританія та Північна Ірландія зараз у жалобі й зажурі через смерть королеви, і чи всім хочеться бачити нового монарха на посаді номінального глави держави?

Протест із чистим аркушем паперу

Не всі - про це свідчать дуже спорадичні тихі протести проти нового короля, що відбулися в Единбурзі, Кардіффі та в Лондоні. У Шотландії, приміром, поліція заарештувала Саймона Гілла за те, що той вигукнув у бік короля: "Хто тебе обрав?" Згодом керівництво поліції визнало, що такі арешти, ймовірно, не зовсім виправдані, адже кожен, звісно, ​​має право висловлювати свою думку та право на протест навіть під час зміни глави монархії.

У Вельсі в Кардіффі антироялісти вимагали республіку без монархії Фото: Chris Jackson/Getty Images

На захист таких протестувальників та свободи слова виступає, зокрема, лондонський адвокат Пол Полсленд. Він сам стояв біля будівлі парламенту, коли Чарльза проголосили королем, тримаючи в руках тільки чистий білий аркуш паперу. Вже за кілька хвилин поліцейський пригрозив йому арештом, якщо той напише на своєму аркуші щось зневажливе або антироялістське. Вчинок Пола Полсленда спричинив жваву дискусію про рівень свободи слова у Великобританії, що позиціює себе не лише як родоначальницю конституційної монархії, але й як батьківщину демократії.

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"Минулого тижня я не став втручатися, хоч подумки я був проти монархії, але як і багато британців, я дуже любив королеву. Але те, що я пережив у ці дні, перетворило мене на республіканця, - визнав Полсленд в інтерв'ю DW. - Я не хочу, щоб Чарльз був моїм королем. Я більше не вірю в монархію". Власне, дедалі більше британців втрачають віру в доцільність існування монархії, оскільки згідно з опитуванням громадської думки, проведеним навесні 2022 року, 22 відсотки людей виступали за скасування монархії, щонайпізніше - як тільки Єлизавета II помре. Серед молоді частка таких людей була ще вищою й становила понад третину респондентів тодішнього опитування.

Адвокат Пол Полсленд Фото: Bernd Riegert/DW

"Чому саме ця родина?"

Король Чарльз III та його обтяжена скандалами родина стикатиметься з набагато більшим спротивом саме тепер, коли королеви не стало. Принаймні, в цьому переконаний Грем Сміт, який представляє антироялістську лобістську групу "Республіка", що налічує, за її власними даними, 80 тисяч прихильників. "Чарльз став королем без згоди, обговорення чи дебатів. Це сталося автоматично. Немає жодної спроби провести серйозну дискусію. Це абсолютно неправильно", - нарікав Грем Сміт у коментарі DW. "Республіка" звинувачує Чарльза у тому, що той особисто не підходить для виконання обов'язків номінального глави держави й монарха. Та й усе це утримання королівської родини також занадто дороге задоволення і звичайнісіньке розтринькування коштів британських платників податків, переконаний він.

"Коли після похорону королеви галас вляжеться, дедалі більше людей запитуватимуть, а з якого дива Чарльз фактично успадкував майна на сотні мільйонів без сплати податку на спадщину. Чому це він отримує величезний дохід від графства Ланкастер?" - прогнозує адвокат Пол Полсленд, який також є активістом кампанії боротьби зі змінами клімату. Під час економічної кризи та інфляції тиск посилюватиметься, не виключає він. "Чому ми дозволяємо одній родині мати такі статки та вплив, коли іншим людям доводиться вкрай сутужно?" - запитує активіст.

Антироялістська "Республіка": Чарльз ІІІ не підходить для виконання обов'язків номінального глави держави й монарха Фото: Anthony Devlin/AFP

Чути нарікання і в колишніх колоніях

Не тільки в самому Сполученому Королівстві, але й у всьому світі може з новою силою спалахнути дискусія щодо доцільності подальшого існування інституту конституційних монархів у далекій Європі. Зі сходженням на престол Чарльз автоматично став королем і главою 15 держав - від Канади та Ямайки до Австралії й Нової Зеландії. Ці 15 держав входять до Співдружності 56 держав, де колишні колонії та заморські володіння Великобританії та британської корони співпрацюють у тісному контакті одна з одною.

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Одразу після смерті улюбленої королеви розташована в Карибському басейні острівна держава Антигуа і Барбуда оголосила проведення референдуму щодо скасування монархії в найближчі три роки. За словами прем'єр-міністра цієї острівної держави Гастона Брауна, це необхідно для досягнення повної незалежності. Оголошення проведення такого референдуму в жодному разі не потрібно розцінювати як вияв ворожого чи зневажливого ставлення або тону до Чарльза III, запевнив Браун.

Можливість проведення аналогічного референдуму після 2025 року розглядає й Австралія.

Натомість прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн має сумніви щодо шансів реалізації такого кроку. За її словами, такий референдум відбудеться, звісно, не протягом терміну її повноважень, але, можливо, за її життя.

А ось Ямайка ще в березні оголосила проведення референдуму в 2025 році про зміну форми правління. Цей намір озвучили за присутності принца Вільяма та його дружини Кейт, які на той час перебували з візитом на Ямайці. Тоді ж у Кінгстоні відбулися акції протесту. Демонстранти вимагали відшкодування збитків за експлуатацію колонії та офіційних вибачень за работоргівлю. Свого часу королева намагалася утримати Співдружність під владою корони з допомогою частих подорожей. Та чи вдасться тепер королю Чарльзу зробити те саме?