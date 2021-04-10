У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа

У Великобританії з військовими почестями в суботу, 17 квітня, поховали принца Філіпа - чоловіка королеви Єлизавети II. Церемонія прощання відбулася у Віндзорському замку. Принца Філіпа поховали у Королівській усипальниці після поминальної служби в каплиці Святого Георгія.

Перед початком церемонії прощання у Віндзорському замку, ліворуч - каплиця Святого Георгія

Під час церемонії жителі Великобританії вшанували пам'ять принца Філіпа хвилиною мовчання.

На церемонії прощання у Віндзорському замку через протиепідемічні заходи були присутні лише близько 30 запрошених, яких особисто відібрала королева, зазначає інформагенція dpa.

На похоронах були головно члени королівської родини

Серед присутніх головно були члени королівської родини, зокрема, принц Чарльз з дружиною, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, а також герцог Кембриджський Вільям з дружиною Кейт і герцог Сассекський Гаррі, який прилетів зі США.

Під час поминальної служби у каплиці Святого Георгія Єлизавета II самотньо сиділа в першому ряду, схиливши голову.

Королева Великобританії Єлизавета II під час поминальної служби

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня за пару місяців до свого 100-річчя. Філіп та Єлизавета ІІ одружилися 1947 року - за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства. Подружжя мало четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Принц Філіп ще за життя переймався організацією свого поховання. Тому багато елементів прощальної церемонії, як-от автомобіль чи музичний супровід, були продумані ним самим.