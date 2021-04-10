 У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа

Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку. Його поховали у Королівській усипальниці після поминальної служби в каплиці Святого Георгія.

Під час церемонії поховання принца Філіпа

Під час церемонії поховання принца Філіпа

У Великобританії з військовими почестями в суботу, 17 квітня, поховали принца Філіпа - чоловіка королеви Єлизавети II. Церемонія прощання відбулася у Віндзорському замку. Принца Філіпа поховали у Королівській усипальниці після поминальної служби в каплиці Святого Георгія.

Перед початком церемонії прощання у Віндзорському замку, ліворуч - каплиця Святого Георгія

Перед початком церемонії прощання у Віндзорському замку, ліворуч - каплиця Святого Георгія

Під час церемонії жителі Великобританії вшанували пам'ять принца Філіпа хвилиною мовчання.

На церемонії прощання у Віндзорському замку через протиепідемічні заходи були присутні лише близько 30 запрошених, яких особисто відібрала королева, зазначає інформагенція dpa.

На похоронах були головно члени королівської родини

На похоронах були головно члени королівської родини

Серед присутніх головно були члени королівської родини, зокрема, принц Чарльз з дружиною, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, а також герцог Кембриджський Вільям з дружиною Кейт і герцог Сассекський Гаррі, який прилетів зі США.

Під час поминальної служби у каплиці Святого Георгія Єлизавета II самотньо сиділа в першому ряду, схиливши голову.

Королева Великобританії Єлизавета II під час поминальної служби

Королева Великобританії Єлизавета II під час поминальної служби

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня за пару місяців до свого 100-річчя. Філіп та Єлизавета ІІ одружилися 1947 року - за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства. Подружжя мало четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Принц Філіп ще за життя переймався організацією свого поховання. Тому багато елементів прощальної церемонії, як-от автомобіль чи музичний супровід, були продумані ним самим.

  • Принц Філіп, 2015 рік

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Принц, чоловік, батько...

    У п'ятницю, 9 квітня 2021 року, у Віндзорському замку в віці 99 років помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Единбурзький. Весілля зі спадкоємицею престолу Великобританії, що припадає йому троюрідною сестрою, він зіграв після закінчення Другої світової війни, в 1947 році.

  • Єлизавета і Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Службовий марафон

    Інтер'єри та люди змінювалися, але налагоджений століттями порядок завжди був незмінним: королева діє, принц спостерігає. В середньому 400 раз на рік! Так було протягом 65 років - до виходу принца Філіпа на пенсію в 2017 році.

  • Єлизавета Друга и принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    На крок позаду

    Протокол не підлягає обговоренню. Чоловік королеви завжди має слідувати за своєю важливішою другою половиною з відставанням на крок. Філіп був слухняним принцом, як видно на цій фотографії.

  • Єлизавета і Філіп у Канаді

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    На службі у Віндзорів

    Принц Філіп ніколи не байдикував й був покровителем близько 800 організацій. У 1964-1986 роках був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, у 1981 -1996 роках - Всесвітнього фонду дикої природи. У 1973 році першим з членів британської королівської родини відвідав СРСР. На фото - візит в Канаду, 1951 рік.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Сольна програма

    Крім протокольних заходів за участю Єлизавети Другої, принц Філіп відпрацьовував і велику "сольну" програму. На фото: урочисте богослужіння, присвячене лорду Нельсону, в Лондоні в 2005 році.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Відмінний вибір

    Даремно король Георг VI, батько Єлизавети, спочатку опирався її шлюбу з принцем Філіпом. Майбутня королева відразу розпізнала в ньому справжнього джентльмена.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп у Ірані в 1961 році

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    "Кочівник" шляхетного походження

    Він завжди був "чужорідним елементом" у будинку Віндзорів - принц з європейської династії Глюксбургів, народжений на перетині її данської та грецької гілок з гессенським родом Баттенберг. По суті, він був принцом без землі і без батьківщини.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Кохання з першого погляду

    Але Єлизавета знала, кого вона бере в чоловіки. Праправнука королеви Вікторії і царя Миколи Першого вона знала з 13 років. Познайомилися вони під час королівського візиту до коледжу, де він навчався. Після цієї зустрічі між спадкоємицею престолу і її троюрідним братом зав'язалося листування. Через сім років, в 1946 році, вони зіграли весілля.

  • Принц Филіп і Єлизавета Друга з дітьми

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Зразковий сім'янин

    У Філіпа і Єлизавети - четверо дітей: Чарльз (1948 року народження), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Як стверджують біографи, Філіп був батьком суворим, вимогливим і скупим на емоції.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Космополіт мимоволі

    Принц Філіп був п'ятою дитиною в родині і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга Першого, і принцеси Аліси, племінниці російської імператриці Олександри Федорівни. Філіп виріс фактично без батька і матері - сім'я розпалася, коли він ще був маленьким. Юність провів у родичів і в інтернатах. Жив у Лондоні і Парижі, в Шотландії і Німеччині.

  • Принц Філіп у військовій формі

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Військова виправка

    Отримавши військову освіту в Дартмуті, він почав службу на флоті у званні мічмана і пройшов всю Другу світову війну, закінчивши її в званні старшого лейтенанта.

  • Принц Філіп на коні

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Бездоганна форма

    Він завершив службу за наполяганням Єлизавети. Після смерті короля Георга VI і коронації дружини повністю присвятив себе службі королівськый сім'ї, виконуючи численні церемоніальні і благодійні обов'язки. Як хобі принц залишив собі спорт і відзначався у сідлі ще довгі роки.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Патріарх

    Про подружнє життя Єлизавети і Філіпа відомо небагато. Скандалів або не було, або вони не виходили за межі палацу. Відомо, що спали вони з молодості в різних спальнях, що їх об'єднувала пристрасть до коней. Кажуть також, що Єлизавета править імперією, але главою Віндзорського клану був Філіп.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп під час візиту в Німеччину

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Надійний тил

    З надійним тилом не страшні жодні конфлікти. Але й на других ролях Філіп зберіг індивідуальність. На фото: Єлизавета Друга під час свого першого візиту до Німеччини в 1965 році.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Суміш серйозності і жартів

    Принц насмілювався "випадати" з ролі, передбаченої йому регламентом, і розбавляв офіціоз політичною некоректністю. Так він заробив собі репутацію "головного придворного жартівника".

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Незворушний та іронічний

    Під час візиту в Парагвай він дозволив собі іронічну провокацію на адресу тодішнього диктатора Альфредо Стресснера, сказавши, що радий побувати в країні, де народ позбавлений слова. Тонкий політичний жарт теж входить в джентльменський набір британського принца. На фото: принц Філіп під час поїздки Канадою.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Майстер каверзних питань

    Під час візиту до Австралії принц нагнав жаху на учасників протокольного заходу, запитавши членів місцевого танцювального колективу про те, чи вони ще кидають списи один в одного. Німа сцена тривала деякий час, але жарт оцінили.

  • Гельмут Коль и принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Німецький контекст

    Канцлера ФРН Гельмута Коля некоронований "король" вітав словами: "Добрий день, пане рейхсканцлер!" Хроністи замовчують, якою була реакція темпераментного Коля. Не всі жарти Філіпа були вдалими. Але і йому самому доводилося терпіти від британців натяки на своє німецьке походження. Слово "гітлерюгенд", наприклад, прозвучало, коли принц вирішив створити стипендіальний фонд.

  • Принц Філіп, Єлизавета Друга і подружжя Барака і Мішель Обами

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Водій для Обами

    У 95 років за кермом автомобіля? Легко! Якщо комусь не подобалося, як водив машину британський принц, міг йти додому пішки.

  • Принц Філіп і карикатура на королеву

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Пінту пива, мадам!

    Хоч і не британець за походженням, принц мав суто англійський гумор і охоче підсміювався над собою і своїми близькими. Виставка, на якій карикатура на його дружину була експонатом, проходила в 2002 році під патронажем самого принца.

    Автор: Елла Володіна, Олександр Голубов


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