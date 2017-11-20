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Принц Філіп
Тема
Принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ.
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Докладно
У Великобританії попрощалися з принцом Філіпом
У Великобританії попрощалися з принцом Філіпом
Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку.
Суспільство
17.04.2021
17 квітня 2021 р.
У тіні королеви - життя принца Філіпа у фотографіях
У тіні королеви - життя принца Філіпа у фотографіях
9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Головні віхи його життя - у добірці DW.
Суспільство
10.04.2021
10 квітня 2021 р.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Він не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Суспільство
09.04.2021
9 квітня 2021 р.
20 фото
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп
Незадовго до смерті принц Філіп кілька тижнів провів у лікарні. Чоловік Єлизавети ІІ помер у віці 99 років.
Суспільство
09.04.2021
9 квітня 2021 р.
Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП
Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП
Автомобіль, яким керував герцог Единбурзький, зіткнувся з іншим авто. Чоловік королеви не ушкодився.
Суспільство
17.01.2019
17 січня 2019 р.
Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом
Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом
Спочатку британці були не в захваті від рішення принцеси війт заміж за нареченого із німецькім корінням.
Суспільство
20.11.2017
20 листопада 2017 р.
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