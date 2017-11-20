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Принц Філіп

Тема

Принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

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Докладно

Під час церемонії поховання принца Філіпа

У Великобританії попрощалися з принцом Філіпом

У Великобританії попрощалися з принцом Філіпом

Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку.
Суспільство17 квітня 2021 р.
Принц Філіп помер у віці 99 років

У тіні королеви - життя принца Філіпа у фотографіях

У тіні королеви - життя принца Філіпа у фотографіях

9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Головні віхи його життя - у добірці DW.
Суспільство10 квітня 2021 р.
Принц Фiлiп, 2017 рік

Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Він не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Суспільство9 квітня 2021 р.20 фото
Принц Філіп помер у віці 99 років

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп

Незадовго до смерті принц Філіп кілька тижнів провів у лікарні. Чоловік Єлизавети ІІ помер у віці 99 років.
Суспільство9 квітня 2021 р.
Принц Філіп, січень 2017 року

Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП

Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП

Автомобіль, яким керував герцог Единбурзький, зіткнувся з іншим авто. Чоловік королеви не ушкодився.
Суспільство17 січня 2019 р.
Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом

Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом

Спочатку британці були не в захваті від рішення принцеси війт заміж за нареченого із німецькім корінням.
Суспільство20 листопада 2017 р.
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