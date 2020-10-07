 Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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Новини

Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп

Незадовго до смерті принц Філіп кілька тижнів провів у лікарні. Чоловік Єлизавети ІІ помер у віці 99 років. Він був найдовше принцом-консортом в історії Сполученого Королівства.

Принц Філіп помер у віці 99 років

Принц Філіп помер у віці 99 років

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер на 100-му році життя. Про смерть члена монаршого дому повідомила у п'ятницю, 9 квітня, пресслужба Букінгемського палацу.

"Із глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою в соцмережі Twitter.

На початку цього року Філіп провів чотири тижні в лікарні для лікування інфекції з метою проведення маніпуляції на серці, але повернувся до Віндзора на початку березня, зазначає інформагенція Reuters.

Філіп та Єлизавета ІІ одружилися 1947 року - за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства, нагадує британський мовник BBC.

Королівське подружжя мало четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Нагадаємо, в січні поточного року повідомлялося про щеплення від коронавірусу, які зробили 94-річній королеві Великобританії Єлизаветі II та її 99-річному чоловікові.

  • Довгоочікуване весілля

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Довгоочікуване весілля

    Філіп, правнук данського короля Крістіана IX, праправнук англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I, відразу підкорив серце Єлизавети. А познайомилися вони в 1939 році під час королівського візиту до коледжу, де Філіп вчився. Георга VI супроводжували доньки. Після цієї зустрічі між 18-річним Філіпом і 13-річною Єлизаветою зав'язалося листування. А після війни вони одружилися.

  • Нерівний союз

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Нерівний союз

    У цього високого білявого моряка, кадета Королівського військово-морського коледжу, неможливо було не закохатися. Юну принцесу навіть не похитнуло те, що він був незаможним. Ні про кого, крім нього, вона навіть чути не хотіла. І батьки, які спочатку противились їхньому союзу, все-таки дали згоду на шлюб.

  • Зразкова родина

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Зразкова родина

    У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: принц Чарльз (1948), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Згідно з твердженнями біографів, Філіп був суворим, вимогливим і скупим на емоції батьком.

  • Чоловік, батько, супутник

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Чоловік, батько, супутник

    Із 1952 року, коли Єлизавета зійшла на престол, Філіп виступає лише в ролі супутника дружини, супроводжуючи її на всіх заходах і в закордонних поїздках. Крім цього, принц завжди активно займався благодійністю, допомагаючи кільком сотням благодійних організацій. У різні роки він очолював Всесвітній фонд захисту природи і Міжнародну федерацію кінного спорту.

  • Падіння рейтингу

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Падіння популярності

    У 1997 році, після трагічної загибелі принцеси Діани, колишньої дружини принца Чарльза, рейтинг британської королівської сім'ї впав до критичної позначки. Люди засуджували королеву за мовчання. Пристрасті вщухли лише після того, як Єлизавета прибула на траурну церемонію.

  • Вічний спадкоємець

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Вічний спадкоємець

    Принца Чарльза, старшого сина Єлизавети і Філіпа, недарма називають "вічним спадкоємцем її Величності": навіть у віці за 90 його мати живе активним життям і не збирається поступатися престолом.

  • Завжди на других ролях

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Завжди на других ролях

    Протокол є протокол: королева завжди повинна бути першою. І навіть годування слонів в зоопарку не стане винятком. Але через те, що йому завжди доводиться бути на других ролях, принц Філіп не комплексує. Свою планиду в тіні дружини він сприймає з витонченим гумором. Його жарти з цього приводу користуються надзвичайною популярністю: британці Філіпа обожнюють і цитують його на кожному кроці.

  • З відмінним почуттям гумору

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    З відмінним почуттям гумору

    Принц Філіп зі сміхом розглядає карикатуру Єлизавети II з британської мильної опери "Eastenders", експоновану на виставці, в організації якої він сам брав участь. У королеви, до речі, з гумором теж все гаразд. Вона обожнює скетчі та карикатури на себе і разом з чоловіком від душі сміється, якщо вони виходять вдалими.

  • 70 років разом

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    70 років разом

    20 листопада Єлизавета II та принц Філіп відзначають платинове весілля. Досі нікому з британських монархів не довелось відсвяткувати такий значний ювілей свого сімейного союзу.

    Автор: Сюзанне Кордс, Олена Губар


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