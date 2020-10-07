Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер на 100-му році життя. Про смерть члена монаршого дому повідомила у п'ятницю, 9 квітня, пресслужба Букінгемського палацу.

"Із глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою в соцмережі Twitter.

На початку цього року Філіп провів чотири тижні в лікарні для лікування інфекції з метою проведення маніпуляції на серці, але повернувся до Віндзора на початку березня, зазначає інформагенція Reuters.

Філіп та Єлизавета ІІ одружилися 1947 року - за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Сполученого Королівства, нагадує британський мовник BBC.

Королівське подружжя мало четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Нагадаємо, в січні поточного року повідомлялося про щеплення від коронавірусу, які зробили 94-річній королеві Великобританії Єлизаветі II та її 99-річному чоловікові.