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Ріші Сунак в авто
Ріші Сунак в автоФото: SUNAK VIA INSTAGRAM via REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Британська поліція оштрафувала прем'єра Сунака

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
2 год. тому

Поліція покарала прем'єр-міністра Великобританії за те, що він їхав не пристебнутий паском безпеки на задньому сидінні автомобіля. Офіс Ріші Сунака заявив, що прем'єр визнає помилку та заплатить штраф.

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Поліція Великобританії оштрафувала прем'єр-міністра Ріші Сунака за те, що той, перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, вів відеозйомку без пристебнутого паска безпеки.

Поліція Ланкашира повідомила ввечері 20 січня в Twitter, що виписала штраф "42-річному чоловікові з Лондона". Ім'я порушника не називалось. Тим часом офіс британського прем'єра повідомив, що Сунак повністю визнав свою помилку, вибачається і, безумовно, сплатить штраф.

Відеозапис інциденту, викладений в Instagram, викликав критику і вже видалений.

У Великобританії за їзду в автомобілі без пристебнутого паска безпеки штрафують на 100 фунтів стерлінгів (114 євро). В разі несплати справа передається до суду, де розмір штрафу може збільшитись до 500 фунтів.

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Не перший штраф Сунака

Це вже не перший випадок, коли Сунак змушений сплачувати грошовий штраф. Ще під час роботи міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона його оштрафували за порушення антикоронавірусних обмежень: Сунак був одним із учасників вечірки на Даунінг-стріт, яку Джонсон влаштував з нагоди свого дня народження.

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