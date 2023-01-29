Італія підписала газову угоду на вісім мільярдів із Лівією
Олександр Куницький
3 год. тому
На тлі зниження залежності від російських енергоносіїв Італія домовилася з Лівією про видобуток газу з 2026 року. Угода на вісім мільярдів доларів - найбільша інвестиція в енергетичний сектор Лівії за останні 20 років.
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Італійська енергетична компанія Eni та національна нафтова корпорація Лівії (NOC) підписали газову угоду на вісім мільярдів доларів під час візиту до лівійської столиці Триполі італійської прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні 28 січня.
Ця угода стала найбільшою інвестицією в енергетичний сектор Лівії за останні 20 років, повідомляє агентство Associated Press.
Сторони почнуть видобувати газ у 2026 році за рахунок розробки двох морських родовищ на півночі Лівії. За оцінками Eni, обсяг видобутку сягне понад 21,2 мільйона кубічних метрів газу на день.
Лівія стала вже другою північноафриканською країною, яку цього тижня відвідала Мелоні. Кілька днів тому вона здійснила візит до Алжиру - основного постачальника газу до Італії. Там вона підписала кілька меморандумів у сфері енергетики. Угоди, зокрема, передбачають будівництво газопроводу між двома країнами.