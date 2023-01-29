Війна в Україні: у Польщі рекорд інтересу до служби в армії

На тлі повномасштабної війни Росії проти України в Польщі рекордно зріс інтерес громадян до служби в армії. Торік польські збройні сили набрали майже 14 тисяч нових професійних солдатів.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Польщі зафіксували рекордний рівень інтересу до служби в армії. Торік польські збройні сили набрали 13 742 нових професійних солдатів, повідомляє інформаційне агентство dpa.

"Це - рекорд з моменту скасування призову", - заявив 28 січня міністр оборони країни Маріуш Блащак. Обов'язкову строкову службу в армії у Польщі скасували в 2008 році.

Нині збройні сили країни налічують 164 тисячі військовослужбовців, з яких 36 тисяч - члени добровольчих підрозділів територіальної оборони. Найближчим часом чисельність армії планується розширити до 250 тисяч професійних військових і до 50 тисяч добровольців тероборони. Таких показників планується досягти, зокрема, завдяки запровадженню добровільної базової військової служби та одноденних курсів військової підготовки для всіх охочих.

Відповідь на загрозу з боку РФ

З початку війни в Україні польська влада неодноразово заявляла, що загарбницькі амбіції Кремля становлять загрозу для Європи, зокрема Польщі.

Так, у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю, створили нове військове з'єднання - Першу дивізію піхоти легіонів. Його необхідність Блащак пояснював тим, що за східним кордоном Польщі відбувається "спроба відновити Російську імперію", яка, за його словами, є "імперією зла" - незалежно від того, "біла вона, червона чи, як тепер, (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна".

Перед цим польський сейм визнав владу в РФ терористичним режимом, а на кордоні з Калінінградом Польща звела дротяну огорожу, щоби боротися з напливом нелегальних мігрантів із Близького Сходу за сценарієм, який раніше використовував режим білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Торік Польща оголосила про намір посилити свої збройні сили технікою. Для цього вона уклала договір з Південною Кореєю про постачання різних видів озброєння, яка стала для Сеула найбільшою в історії експортною військовою угодою.

Блащак похвалив Німеччину за обіцянку допомоги

Наприкінці листопада міністр оборони позитивно відреагував на пропозицію Німеччини щодо передачі Польщі систем протиповітряної оборони Patriot і захисту польського повітряного простору німецькими винищувачами Eurofighter.

Позитивні відгуки про німецьку політику з боку польської влади стали рідкісними після того, як ФРН не змогла виконати свої зобов'язання щодо "кругових постачань" озброєння. Згідно з ними, Варшава передала Києву близько 200 танків радянського зразка і натомість мала отримати німецькі танки, проте у ФРН виникли труднощі з виконанням своєї частини угоди.

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У Німеччині різко побільшало відмовників

Нагадаємо, що в Німеччині, на відміну від Польщі, на тлі війни Росії проти України різко побільшала кількість відмовників від військової служби в збройних силах. З Бундесверу торік звільнилися майже в п'ять разів більше військових, ніж у 2021 році. Багато рапортів про відмову від служби обґрунтовували тим, що не очікували війни.

За даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa після початку війни в Україні, майже половина німців - 47 відсотків - виступають за повернення призову на військову службу, проти висловилися 34 відсотки опитаних, ще 19 відсотків не змогли відповісти або відмовилися відповідати.