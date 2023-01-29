Війна в Україні: у Польщі рекорд інтересу до служби в армії
Олександр Куницький
2 год. тому
На тлі повномасштабної війни Росії проти України в Польщі рекордно зріс інтерес громадян до служби в армії. Торік польські збройні сили набрали майже 14 тисяч нових професійних солдатів.
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Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Польщі зафіксували рекордний рівень інтересу до служби в армії. Торік польські збройні сили набрали 13 742 нових професійних солдатів, повідомляє інформаційне агентство dpa.
"Це - рекорд з моменту скасування призову", - заявив 28 січня міністр оборони країни Маріуш Блащак. Обов'язкову строкову службу в армії у Польщі скасували в 2008 році.
Нині збройні сили країни налічують 164 тисячі військовослужбовців, з яких 36 тисяч - члени добровольчих підрозділів територіальної оборони. Найближчим часом чисельність армії планується розширити до 250 тисяч професійних військових і до 50 тисяч добровольців тероборони. Таких показників планується досягти, зокрема, завдяки запровадженню добровільної базової військової служби та одноденних курсів військової підготовки для всіх охочих.
Відповідь на загрозу з боку РФ
З початку війни в Україні польська влада неодноразово заявляла, що загарбницькі амбіції Кремля становлять загрозу для Європи, зокрема Польщі.
Так, у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю, створили нове військове з'єднання - Першу дивізію піхоти легіонів. Його необхідність Блащак пояснював тим, що за східним кордоном Польщі відбувається "спроба відновити Російську імперію", яка, за його словами, є "імперією зла" - незалежно від того, "біла вона, червона чи, як тепер, (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна".
Торік Польща оголосила про намір посилити свої збройні сили технікою. Для цього вона уклала договір з Південною Кореєю про постачання різних видів озброєння, яка стала для Сеула найбільшою в історії експортною військовою угодою.
Позитивні відгуки про німецьку політику з боку польської влади стали рідкісними після того, як ФРН не змогла виконати свої зобов'язання щодо "кругових постачань" озброєння. Згідно з ними, Варшава передала Києву близько 200 танків радянського зразка і натомість мала отримати німецькі танки, проте у ФРН виникли труднощі з виконанням своєї частини угоди.
Нагадаємо, що в Німеччині, на відміну від Польщі, на тлі війни Росії проти України різко побільшала кількість відмовників від військової служби в збройних силах. З Бундесверу торік звільнилися майже в п'ять разів більше військових, ніж у 2021 році. Багато рапортів про відмову від служби обґрунтовували тим, що не очікували війни.
За даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa після початку війни в Україні, майже половина німців - 47 відсотків - виступають за повернення призову на військову службу, проти висловилися 34 відсотки опитаних, ще 19 відсотків не змогли відповісти або відмовилися відповідати.