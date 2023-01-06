З початку війни в Україні у ФРН різко побільшало відмовників

На тлі повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році кількість тих, хто відмовився від військової служби в Бундесвері з міркувань совісті становила 951 людину. У 2021 році таких було 201.

З Бундесверу (збройних сил Німеччини. - Ред.) у 2022 році звільнилися майже в п'ять разів більше військових, ніж за попередній рік, повідомляє у п'ятницю, 6 січня, німецька інформаційна агенція dpa з посиланням на Федеральне відомство у справах сім'ї та функцій громадянського суспільства. Так, у 2021 році подали 201 заяву про звільнення, а в рік початку повномасштабної війни Росії проти України - 951.

Оскільки Німеччина скасувала обов'язкову військову службу в 2011 році, ці цифри стосуються солдатів, які вже служать в Бундесвері. Багато рапортів про відмову від служби з міркувань совісті вони обґрунтовували тим, що не очікували війни.

"Солдатам, які в ці неспокійні часи доходять до висновку, що вони не хочуть стріляти та вбивати, або калічити інших людей, повинен бути запропонований легкий вихід з армії", - сказав політичний директор Німецького товариства миру Міхаель Шульце фон Глассер (Michael Schulze von Glaßer).

Тенденція, болюча для Бундесверу

Хоча в абсолютних цифрах кількість відмовників невелика, ця тенденція болюча для Бундесверу, зазначають ЗМІ, що входять до складу групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Вони нагадують, що збройні сили ФРН потребують кваліфікованого персоналу і що чисельність їхнього особового складу планується збільшити з нинішніх 183 тисяч до 203 тисяч осіб.

Про те, що Бундесверу необхідно "набирати більше кваліфікованих кадрів і утримувати їх", а також "і далі зменшувати частку тих, хто звільняється", говорила і міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

За даними соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa після початку війни в Україні, майже половина німців - 47 відсотків - виступають за повернення призову на військову службу, проти висловилися 34 відсотки опитаних, ще 19 відсотків не змогли відповісти або відмовилися відповідати.

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