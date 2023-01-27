Кабмін обмежив чиновникам виїзд за кордон під час війни

У період дії воєнного стану держслужбовці зможуть виїжджати за межі України лише у службове відрядження, для лікування і догляду за неповнолітніми дітьми - постанова уряду.

Кабінет міністрів України за дорученням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) схвалив постанову про заборону виїзду чиновників і державних службовців за кордон під час війни "без поважних причин". Про це повідомив у п'ятницю, 27 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - написав він у Telegram.

Закордонні вояжі нардепів високопосадовців

Указ президента України Володимира Зеленського, який вводить в дію рішення РНБО про обмеження виїзду чиновників і народних депутатів за кордон, був підписаний 23 січня. Після цього уряд мав у п'ятиденний строк розробити відповідний порядок перетину кордону посадовцями.

За цей час у скандал потрапив нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Тищенко, який виїхав до Таїланду і планував там "зустріч з громадянами України". Втім, як стверджує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, розпорядження про відрядження депутата він не підписував. 26 січня партія та фракція виключили Тищенка зі "Слуги народу".

Також за кордоном, а саме в Об'єднаних Арабських Еміратах, помітили лідерку політсили "Батьківщина" Юлію Тимошенко. В оприлюдненому сьогодні розслідуванні "Української правди" йдеться, що 5 січня вона разом із чоловіком відпочивала на закритому пляжі в Дубаї.

На Новий рік, за даними УП, заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко їздив у відпустку до Іспанії з родиною на десять днів. 24 січня його звільнили з посади "за власним бажанням".

Читайте також: Велика "кадрова чистка" від Зеленського - чому саме зараз?