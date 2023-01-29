Сербський тенісист Джокович вдесяте виграв Australian Open

У фіналі тенісного чемпіонату Australian Open у Мельбурні Новак Джокович здолав грека Стефаноса Ціціпаса, повернувши собі звання першої ракетки світу. Тим часом жіночий Australian Open виграла білоруска Аріна Сабаленко.

Сербський тенісист Новак Джокович виграв турнір Australian Open 2023 року в Мельбурні у чоловічому одиночному розряді. Йому у фіналі турніру в неділю, 29 січня, протистояв грек Стефанос Ціціпас.

Джокович впевнено переміг свого суперника у трьох сетах з рахунком 6:3, 7:6, 7:6. Ця перемога на Australian Open стала десятою у кар'єрі 35-річного серба, завдяки якій він уперше з червня 2022 року повернеться на перший рядок світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Загалом для Джоковича це був 33-й фінальний матч на турнірах серії Grand Slam (Великого Шолома). Тепер на його рахунку 22 чемпіонських титули на турнірах Grand Slam, і за цим показником серб наздогнав іспанця Рафаеля Надаля.

Відразу після завершення поєдинку Джокович піднявся до гостьової ложі, щоб обійняти матір, і нестримно розплакався. Його батька Срджана, як і під час півфінального матчу, знову не було на трибунах через скандал, викликаний фотографію з групою проросійських уболівальників.

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Жіночий Australian Open виграла білоруска Аріна Сабаленко

Тим часом турнір Australian Open 2023 року у жіночому одиночному розряді напередодні виграла білоруська тенісистка Аріна Сабаленко, перемігши уродженку Росії, яка виступає за Казахстан, Олену Рибакіну. Перемога на Australian Open стала для Сабаленко, яка виступала під нейтральним прапором, дебютною на турнірах "Великого шолома".

Як повідомили організатори, за матчем спостерігали на трибунах 31 653 глядачі. "Це новий рекорд суботи (коли проходить жіночий фінал. - Ред.), який побив попередній, від 2019 року, коли кількість глядачів становила 25 482 особи", - зазначили вони в Twitter.

Загалом за два тижні Відкритого чемпіонату Австралії його відвідали 839 192 вболівальники. Це стало "рекордом турніру за всі часи".

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