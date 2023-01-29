В ДПСУ пояснили, як діятимуть правила виїзду для чиновників

Як посадовців-чоловіків, так і чиновниць не випускатимуть за кордон, якщо йдеться не про службове відрядження. Винятком також може бути лікування, супровід чи відвідини дітей та смерть рідних, пояснили в ДПСУ.

Запроваджена Кабінетом міністрів на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони заборона на виїзд чиновників і державних службовців з України під час війни не у відрядження не передбачає гендерних преференцій. "Це стосується і жінок, і чоловіків", - наголосив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у неділю, 29 січня.

Він зауважив, що затверджені урядом правила містять і перелік винятків, за яких чиновникам можуть дозволити виїхати з країни не через службову необхідність. Це, зокрема, поїздка до дітей за кордоном, супровід дітей, лікування, смерть рідних. Однак в кожному випадку держслужбовцям необхідно надавати відповідні підтвердження необхідності виїзду.

Демченко додав, що контроль за дотриманням впроваджених обмежень покладається не лише на прикордонників, а й на керівників, які надають чиновникам "відпустку у виняткових випадках, або відправляють їх у службове відрядження". Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи мають у триденний термін надати ДПСУ список людей, яких стосуються нові правила перетину кордону, зазначив він.

Закордонні поїздки нардепів і високопосадовців

В січні одразу декілька відомих депутатів і посадовців втрапили у скандали через відпочинок за кордоном або поїздки з особистою метою. Так, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко виїхав до Таїланду і планував там "зустріч з громадянами України". Втім, як стверджує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, розпорядження про відрядження депутата він не підписував. Партія та фракція "Слуги народу" виключили Тищенка.

В Об'єднаних Арабських Еміратах помітили лідерку політсили "Батьківщина" Юлію Тимошенко. 27 січня видання "Українська правда" опублікувало розслідування, з якого випливало, що 5 січня Тимошенко разом із чоловіком відпочивала на закритому пляжі в Дубаї. З моменту оприлюднення матеріалу лідерка "Батьківщини" не прокоментувала цю інформацію.

Крім того, за даними УП, на Новий рік заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко їздив у відпустку до Іспанії з родиною на десять днів. 24 січня його звільнили з посади.

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