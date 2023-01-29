  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Поїзд на пероні
Запроваджена заборона виїзду чиновників і державних службовців з України під час війни стосується як жінок, так і чоловіків - ДПСУФото: DW
ПолітикаУкраїна

В ДПСУ пояснили, як діятимуть правила виїзду для чиновників

Степан Смишляєв
1 год. тому

Як посадовців-чоловіків, так і чиновниць не випускатимуть за кордон, якщо йдеться не про службове відрядження. Винятком також може бути лікування, супровід чи відвідини дітей та смерть рідних, пояснили в ДПСУ.

https://p.dw.com/p/4Mq9X

Запроваджена Кабінетом міністрів на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони заборона на виїзд чиновників і державних службовців з України під час війни не у відрядження не передбачає гендерних преференцій. "Це стосується і жінок, і чоловіків", - наголосив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у неділю, 29 січня.

Він зауважив, що затверджені урядом правила містять і перелік винятків, за яких чиновникам можуть дозволити виїхати з країни не через службову необхідність. Це, зокрема, поїздка до дітей за кордоном, супровід дітей, лікування, смерть рідних. Однак в кожному випадку держслужбовцям необхідно надавати відповідні підтвердження необхідності виїзду.

Демченко додав, що контроль за дотриманням впроваджених обмежень покладається не лише на прикордонників, а й на керівників, які надають чиновникам "відпустку у виняткових випадках, або відправляють їх у службове відрядження". Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи мають у триденний термін надати ДПСУ список людей, яких стосуються нові правила перетину кордону, зазначив він.

Закордонні поїздки нардепів і високопосадовців

В січні одразу декілька відомих депутатів і посадовців втрапили у скандали через відпочинок за кордоном або поїздки з особистою метою. Так, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко виїхав до Таїланду і планував там "зустріч з громадянами України". Втім, як стверджує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, розпорядження про відрядження депутата він не підписував. Партія та фракція "Слуги народу" виключили Тищенка.

В Об'єднаних Арабських Еміратах помітили лідерку політсили "Батьківщина" Юлію Тимошенко. 27 січня видання "Українська правда" опублікувало розслідування, з якого випливало, що 5 січня Тимошенко разом із чоловіком відпочивала на закритому пляжі в Дубаї. З моменту оприлюднення матеріалу лідерка "Батьківщини" не прокоментувала цю інформацію. 

Крім того, за даними УП, на Новий рік заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко їздив у відпустку до Іспанії з родиною на десять днів. 24 січня його звільнили з посади.

Читайте також: Велика "кадрова чистка" від Зеленського - чому саме зараз?

Як українські чоловіки (не) виїжджають за кордон

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Großbritannien Panzer Challenger 2

Українські танкісти прибули на навчання до Великобританії

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Panzersperre in Kiew

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

Політика27 січня 2023 р.
Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Суспільство27 січня 2023 р.
external

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Конфлікти27 січня 2023 р.02:35 хв.
Виставка в "Аушвіц-Біркенау"

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Суспільство27 січня 2023 р.
Німецький танк Leopard 2

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Політика27 січня 2023 р.
Меморіал жертвам Голокосту "Дробицький Яр" у Харкові

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

Історія27 січня 2023 р.
На головну сторінку