Rheinmetall готовий постачати Україні новітні танки Panther

Німецький концерн веде перемовини з Києвом щодо експорту "Пантер", однак почати постачання зможе не раніше наступного року. Його також має схвалити уряд ФРН.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий постачати Україні новітні бойові танки Panther і бойові машини піхоти (БМП) Lynx. Про це повідомив у четвер, 9 лютого, газеті Handelsblatt генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger).

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав він і додав, що Україна також висловила зацікавленість у новій БМП Lynx.

За його словами, постачання "Пантер" може розпочатися через 15-18 місяців, однак перед цим його має схвалити уряд Німеччини.

Видання не уточнює, про постачання якої саме моделі Panther ідеться, зазначаючи лише, що вона була представлена влітку 2022 року. Тоді Rheinmetall презентував Panther KF51. Україна може стати першим покупцем цієї машини.

Rheinmetall готовий постачати "Леопардів" і боєприпаси до них

Раніше цього тижня в німецькому концерні також повідомили, що можуть надати України 20-25 танків Leopard 1 у 2023 році та ще 88 - до кінця наступного.

До цього в Rheinmetall заявляли, що готові передати Києву 51 танк Leopard 2 і велику кількість боєприпасів до них.

Німеччина, Данія та Нідерланди планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Також Берлін пообіцяв надати Києву роту з 14 танків Leopard 2.

Читайте також: Перший батальйон з 31 "Леопарда" може бути в Україні у березні - Німеччина