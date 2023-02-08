Перший батальйон з 31 Leopard може бути в Україні у березні

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, перший батальйон із 31 танка Leopard 2 може прибути до України в березні або квітні.

Західні партнери можуть поставити перший батальйон німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну протягом березня-квітня, заявив у середу, 8 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час візиту до Польщі.

"Ми могли би поставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім ми повинні діяти якомога швидше", - цитує його агенція Reuters, додаючи, що батальйон налічуватиме приблизно 31 танк.

Танкісти ЗСУ вже поїхали до ФРН навчатися на "Леопардах"

Напередодні під час візиту до Києва Пісторіус повідомив, що українські військові вже відбули до Німеччини, де незабаром почнуть навчання на танках Leopard 2.

У Києві Пісторіус познайомився з цими військовими. "Зараз вони їдуть до Німеччини, там навчатимуться на Leopard 2, потім повернуться знову на фронт. Це тягар, який собі неможливо уявити. І це викликає у мене ще більшу повагу до того, що зараз робить Україна", - сказав він.

"Леопарди" для України

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що ФРН надасть Україні 14 сучасних бойових танків Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт.

Крім Німеччини, Leopard 2 Україні пообіцяли Польща (14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести), Португалія (неназвану кількість). Перший канадський "Леопард" днями вже прибув до Польщі. Ліссабон обіцяє надіслати танки до кінця березня.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін погодив передачу Україні ще й старіших моделей Leopard 1. 7 лютого, після того, як міністерства економіки та оборони ФРН підтвердили, що схвалили експорт до України 178 Leopard 1, міністри оборони Німеччини, Данії та Нідерландів заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих старих "Леопардів". Їх мають викупити "безпосередньо у німецької промисловості", а поставка має відбутися "протягом найближчих місяців".

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", в рамках якої пообіцяли Україні не тільки німецькі "Леопарди", але й низку інших західних бойових танків.

Читайте також: Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою