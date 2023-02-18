Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Перший день Мюнхенської конференції минув під знаком війни в Україні, і жестів солідарності з Києвом було багато. Президент Зеленський відповів німецьким пацифістам. Репортаж DW.

Перше, що впадає у вічі, - українські прапори. На площі Карлсплац в історичному центрі Мюнхена майорить ще й прапор Києва, міста-партнера баварської столиці. За кількасот метрів, у готелі Bayerischer Hof ("Баварський двір") одне з вікон - у квітах українського прапора: синьому та жовтому. На їхньому тлі - напис англійською: "Україна - це ви". Таких жестів солідарності на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відкрилася в баварській столиці в п'ятницю, 17 лютого, було багато.

Провідний західний військово-політичний форум проходить за лічені дні до річниці російського вторгнення в Україну. Звідти приїхала рекордна кількість учасників, найбільш високопоставлений - спікер Верховної ради Руслан Стефанчук. "Рахунок за війну в Україні має отримати Путін", - сказав Стефанчук у розмові з DW, закликаючи посилити санкції. У головному залі він сидів у третьому ряду поряд із колишньою спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Що Зеленський відповів німецьким пацифістам

Президент України Володимир Зеленський виступив першим - такої честі не удостоювався ніхто з його попередників. Один із них, Петро Порошенко, сидів у залі. Увага до виступу Зеленського та лідерів Німеччини і Франції, що послідували за ним, була величезною - зал був переповнений, деяким гостям зі США довелося сидіти на підлозі.

Організатори назвали виступ Володимира Зеленського "Давид на Дніпрі", і президент України у своїй промові відеозв'язком підхопив аналогію з біблійним сюжетом. Голіаф, тобто Росія, має програти, - сказав Зеленський. Він квапив партнерів із постачанням зброї і дав зрозуміти, що Київ не піде на поступки: "Свобода не є предметом компромісу". Зеленський наголосив, що "ні - тверде як скеля".

Це прозвучало як відповідь тим політикам, в основному лівим, та активістам пацифістського руху в Німеччині, які незадовго до конференції опублікували так званий "Маніфест за мир", закликавши канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) "зупинити ескалацію постачання зброї" та сприяти перемир'ю шляхом дипломатії. Онлайн-петицію підписали близько півмільйона людей, деякі планують вийти 18 лютого на акцію протесту в центрі Мюнхена.

Під кінець виступу Зеленського багато хто встав і почав аплодувати стоячи, але недовго: президент продовжував говорити.

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Шольц обіцяє переконувати партнерів постачати танки

Олаф Шольц виступав після Зеленського. Він пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, але погоджено з партнерами по НАТО і намагаючись зберегти баланс між максимально можливою допомогою та бажанням не стати учасником конфлікту. Коли вже після промови глави німецького уряду ведуча запитала канцлера, чому йому доводиться переконувати інші країни постачати обіцяні німецькі танки Leopard 2 Україні, у залі пролунав сміх. Шольц заявив, що намагатиметься переконати союзників приєднатися до поставок. Німеччина - поки що одна з небагатьох країн, які пообіцяли і вже готуються передати такі танки.

Конференція в Мюнхені поціновується як майданчик для переговорів, вони ідуть і цього разу. Першого дня важливих для Києва новин щодо конкретних видів зброї не було, але були запевнення, що поставки триватимуть. Про це сказав Deutsche Welle президент Франції Еммануель Макрон: "Захід стоїть пліч-о-пліч з Україною і стоятиме до кінця війни".

Схожі слова звучали і під час дискусії щодо України, організованої DW. Сенатор Мітч Макконелл із Республіканської партії США наголосив, що "Росія має програти" в Україні. "Нам необхідно прискорити процес ухвалення рішень, подолати бюрократію", - сказав Макконелл про постачання зброї. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вступ України до НАТО: "Ми не хочемо, щоб Україна була буферною зоною". Він закликав Захід "бути сміливим", оскільки йдеться про майбутнє Європи "на десятиліття".

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Новий жорсткий тон на адресу Росії

Цьогорічна Мюнхенська конференція особлива не лише через війну в Україні. Це прем'єра для її нового голови Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen) - відставного дипломата та колишнього радника ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Щодо Росії він займає набагато жорсткішу позицію, ніж його попередник Вольфґанґ Ішінґер (Wolfgang Ischinger). Так, Гойсґен підтримав ідею поставок Україні бойових літаків, хоча Берлін поки що від цього відмовляється. Раніше глава конференції виступав за повернення Криму Україні, а днями говорив про необхідність "депутинізації" Росії.

Гойсґен відмовився запрошувати до Мюнхена урядову делегацію РФ, минулого року вона сама вирішила не приїжджати. Відкриваючи конференцію, Хойсген сказав, що не хотів би надавати трибуну для пропаганди главі російського МЗС Сергію Лаврову, який упродовж багатьох років був одним із постійних учасників форуму. Ці часи, очевидно, пішли безповоротно. Замість урядової делегації Гойсґен запросив до Мюнхена представників опозиції та громадянського суспільства з числа емігрантів, зокрема Михайла Ходорковського та Гаррі Каспарова.

День відкриття конференції запам'ятається також емоційним моментом. Перед виступом Зеленського було показано відеоряд про події минулого року у світі та кадри зруйнованих українських міст. Все це супроводжувала гра британського піаніста з російським і корейським корінням. Коли Гойсґен його представляв, у нього здригнувся голос. Здавалося, він ледве стримував сльози.