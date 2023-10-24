У Берліні відкрився німецько-український економічний форум

Німецька економіка висловила готовність взяти на себе важливу роль у справі відновлення України після війни. Понад 500 учасників бізнес-форуму в Берліні цікавляться можливостями для інвестицій в Україні.

У Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився 6-й німецько-український економічний форум.

Захід проходить під гаслом "Інтегрувати Україну". Понад 500 учасників хочуть отримати інформацію про розвиток економіки в Україні в умовах війни та можливості для співпраці й інвестицій.

Владу Німеччини на форумі представляють канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck), України - прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль та перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Німецька економіка готова активно відновлювати Україну

Східний комітет німецької економіки напередодні форуму запевнив, що німецький бізнес готовий взяти на себе важливу роль у справі відновлення України. "Попри війну, запущені вже більше десятка інвестиційних проєктів, німецькі компанії зараз домагаються від німецької держави інвестиційних гарантій для ще 30 проєктів. Відновлення України вже почалося, і німецькі підприємства беруть активну участь у ньому", - зазначив заступник комітету Крістіан Брух (Christian Bruch).

За прогнозами експертів, економіка України, незважаючи на бойові дії, вже цього року зросте майже на три відсотки. За перші вісім місяців 2023 року обсяг німецько-української торгівлі зріс на 30 відсотків - до 6,2 мільярда євро. При цьому експорт з України до Німеччини скоротився на 5,5 відсотка - до 1,8 мільярда євро, тоді як імпорт в Україну німецьких товарів зріс на 52 відсотки - до 4,4 мільярда євро.

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Зусилля з інтеграції України

Східний комітет наголосив на важливості інтеграції української економіки в німецьку та європейську.

"Попри нинішню кризову ситуацію, спричинену війною, важливо сприяти співпраці між українськими та німецькими підприємствами. Допомога може стати стабільною лише в тому разі, якщо ми сильніше інтегруємо українських постачальників та інші українські компанії в європейську та німецьку економіку", - наголосив президент комітету Петер Адріан (Peter Adrian).

Нинішній німецько-український економічний форум є важливим етапом напередодні міжнародної конференції з відновлення України Recovery Ukraine, яка запланована на червень наступного року в Берліні.