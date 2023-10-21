ФРН виділяє Києву ще 200 млн євро на освіту та відбудову

Уряд Німеччини виділяє Києву ще 200 мільйонів євро на підтримку освіти, охорони здоров'я та питного водопостачання, а також на реконструкцію міст, повідомив Фласбарт.

Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро на підтримку освіти, системи охорони здоров'я та питного водопостачання, а також на реконструкцію міст. Про це заявив уповноважений німецького уряду з питань відбудови України Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) під час візиту до України, повідомляє в суботу, 21 жовтня, агенція dpa.

За даними міністерства економічного співробітництва та розвитку в Берліні, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина виділила близько 1,1 мільярда євро на підтримку цивільного населення.

Фласбарт приїжджав у Київ разом з Лемке

20 жовтня у своєму акаунті в соцмережі Х Фласбарт повідомив про прибуття в Київ разом з федеральною міністеркою з питань довкілля Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke). Він написав, що має заплановані переговори щодо відновлення України.

За даними українського прем'єра Дениса Шмигаля, загальні збитки, завдані довкіллю внаслідок російської агресії, складають наразі 55,6 мільярда євро.

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