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Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший цех в Україні

Ольга Журавльова
11 червня 2024 р.

На новому підприємстві ремонтуватимуть німецьку техніку після боїв на фронті в Україні, а згодом планують налагодити власне виробництво.

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Логотип німецького Rheinmetall
Логотип RheinmetallФото: Norbert Schmidt/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у партнерстві з "Укроборонпромом" запустили в Україні роботу першого цеху - з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це у ніч на вівторок, 11 червня, повідомило українське міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 

Головне призначення нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. "Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів", - йдеться у повідомленні. Київ очікує, що це має значно підвищити ефективність Збройних сил. 

На спільному виробничому майданчику працюватимуть українські фахівці, а технічний нагляд здійснюватимуть німецькі представники. "Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку", - цитує міністерство слова генерльного директора Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger). 

Спільне підприємство "Укроборонпрому" і Rheinmetall

Німецько-українська компанія "Rheinmetall Udi" ("Рейнметал - Українська оборонна промисловість") була зареєстрована у жовтні 2023 року.  У планах підприємства - виробляти в Україні броньовані машини, такі як бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx і бойові танки Panther. 

Також Rheinmetall планує щорічно виробляти в Україні "шестизначну кількість" артилерійських снарядів калібру 155 мм, які та поки що може тільки імпортувати. Перші боєприпаси можуть зійти з конвеєра в Україні влітку 2025 року.

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