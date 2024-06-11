Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший цех в Україні

На новому підприємстві ремонтуватимуть німецьку техніку після боїв на фронті в Україні, а згодом планують налагодити власне виробництво.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у партнерстві з "Укроборонпромом" запустили в Україні роботу першого цеху - з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це у ніч на вівторок, 11 червня, повідомило українське міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Головне призначення нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. "Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів", - йдеться у повідомленні. Київ очікує, що це має значно підвищити ефективність Збройних сил.

На спільному виробничому майданчику працюватимуть українські фахівці, а технічний нагляд здійснюватимуть німецькі представники. "Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку", - цитує міністерство слова генерльного директора Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger).

Спільне підприємство "Укроборонпрому" і Rheinmetall

Німецько-українська компанія "Rheinmetall Udi" ("Рейнметал - Українська оборонна промисловість") була зареєстрована у жовтні 2023 року. У планах підприємства - виробляти в Україні броньовані машини, такі як бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx і бойові танки Panther.

Також Rheinmetall планує щорічно виробляти в Україні "шестизначну кількість" артилерійських снарядів калібру 155 мм, які та поки що може тільки імпортувати. Перші боєприпаси можуть зійти з конвеєра в Україні влітку 2025 року.