Танковий завод Rheinmetall в Україні: коли побудують?

Анна Пшемиська | Микита Баталов

13 год. тому 13 год. тому

Німецький збройний концерн Rheinmetall заявив, що веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Коли це стане можливим? Чи зможе Україна захистити підприємство від російських ракет? І чому такий завод вигідний німцям?