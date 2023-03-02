Танковий завод Rheinmetall в Україні: коли побудують?

КонфліктиУкраїнаТанковий завод Rheinmetall в Україні: коли побудують?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська | Микита Баталов13 год. тому13 год. томуНімецький збройний концерн Rheinmetall заявив, що веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Коли це стане можливим? Чи зможе Україна захистити підприємство від російських ракет? І чому такий завод вигідний німцям?https://p.dw.com/p/4OVCnРеклама