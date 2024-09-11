Шольц та опозиція посварилися через міграційну політику

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час дебатів у Бундестазі в середу, 11 вересня, звинуватив у популізмі лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). Представники опозиції у відповідь назвали міграційну політику правлячої коаліції загрозою миру в Німеччині. Тема міграції стала ключовою на цих дебатах, зазначають німецькі ЗМІ.

"Ви той тип політика, який вважає, що, давши інтерв'ю Bild am Sonntag, він уже вирішив би проблему міграції. Насправді це не так", - заявив з трибуни Шольц, звертаючись до Мерца. Канцлер звинуватив блок християнських партій у "десятиліттях бездіяльності у міграційній політиці". За словами Шольца, громадяни Німеччини "не хочуть бачити театральних вистав", а хочуть, щоб політикою займалися всерйоз. Глава уряду ФРН знову закликав опозицію разом шукати вирішення міграційної проблеми.

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"У світі немає жодної країни з працездатним населенням, що скорочується, яка переживає економічне зростання. Це істина, з якою ми зіткнулися", - нагадав Шольц. "Тому космополітизм необхідний. Але космополітизм не означає, що приїхати може будь-хто. Ми повинні мати можливість обирати, хто приїде до Німеччини", - наголосив канцлер, виступивши проти повної відмови у наданні притулку. "Ми країна, яка пропонує захист тим, хто зазнає політичних переслідувань, хто бореться за своє життя, хто має рятувати своє життя. Це закріплено в нашому Основному законі, і ми не виносимо це на обговорення", - сказав Шольц.

Канцлер нагадав, що уряд запровадив прикордонний контроль на сухопутних кордонах для боротьби з нелегальною міграцією і збереже його скільки вийде.

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ХСС вимагає відмовляти прохачам притулку на кордонах Німеччини

Глава земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), який відкривав дебати, різко розкритикував Шольца та правлячу коаліцію. "Ваша коаліція - це не коаліція прогресу, це коаліція занепаду в цій країні", - сказав політик. За його словами, відмова уряду допустити повну відмову прохачам у наданні притулку на кордонах Німеччини загрожує безпеці країни.

Невдачі в міграційній політиці підживлюють "втрату довіри", яка "зростає з кожним днем" і призводить до "зростання радикальної поведінки виборців", сказав Добріндт. "Велика підтримка радикальних партій, піднесення вкрай правих і лівих - це єдине зростання, яке цей "світлофорний" уряд створив у цій країні", - резюмував Добріндт.

Мерц: відмова від надання притулку юридично та практично можлива

Голова опозиційного ХДС Фрідріх Мерц під час свого виступу назвав "неадекватними" пропозиції уряду щодо боротьби з нелегальною міграцією. Лідер Християнсько-демократичного союзу наголосив, що на кордонах Німеччини необхідно тимчасово відхиляти клопотання всіх прохачів притулку. Відповідно до Дублінської угоди, люди повинні просити притулку там, де вони вперше в'їхали на територію Євросоюзу. Такий захід "юридично допустимий, практично можливий і, у світлі нинішньої ситуації, навіть політично необхідний", сказав Мерц.

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Лідер опозиції наголосив, що "Німеччина має залишатися відкритою, дружньою до іноземців країною" і "найближчими кількома роками нам може знадобитися більше" мігрантів, але, продовжив Мерц, не можна ігнорувати той факт, що в останні роки кількість людей, які приїхали до Німеччини і ще не зуміли інтегруватися у суспільство та ринок праці, "просто занадто велика". "І серед тих, хто приїхав, є невелика меншість, особливо молоді люди, які не хочуть дотримуватися правил нашої країни. Нам потрібно про них поговорити", - сказав Мерц.

Переговори опозиції та уряду ФРН про міграцію перервані

Напередодні стало відомо, що блок ХДС/ХСС перервав переговори з урядом Німеччини про спільний підхід до міграційної політики та надання притулку. Представник фракції назвав недостатніми пропозиції уряду відмовляти деяким групам прохачів притулку на кордонах ФРН. "У такому форматі це не має сенсу. Те, що запропонувала "світлофорна" коаліція, не призведе до збільшення кількості відмов, навіть до єдиної відмови", - заявив виконавчий секретар фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei).

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек (Roman Poseck) із ХДС вважає, що Німеччині необхідний "справжній поворот у міграційній політиці". На його думку, коаліційний уряд країни до такого повороту не готовий. Блок ХДС/ХСС наполягає на скасуванні права на притулок у ФРН і більш масштабних відмовах прохачам політичного притулку прямо на кордоні, вважаючи, що ці заходи допоможуть боротися з нелегальною міграцією.

У ході дебатів 11 вересня Шольц заявив, що опозиційний блок "зайшов у глухий кут", але правляча коаліція готова продовжувати переговори. "Девіз Союзу в міграційній політиці - говорити слова, але нічого не робити", - заявив Шольц, додавши, що він "не грюкає дверима". "Завжди можна повернутись, незважаючи на весь наш невдалий досвід", - сказав Шольц.