Генсек ХДС закликав Шольца змінити міграційну політику ФРН

Вимоги християнських демократів посилюються на тлі трагедії у Золінгені, де мігрант із Сирії зарізав трьох людей. Генеральний секретар ХДС Ліннеман закликав Шольца усвідомити, що "далі так продовжуватися не може".

Генеральний секретар опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann) закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) внести корективи до міграційної політики Німеччини. "Сподіваюся, що федеральний канцлер усвідомлює, що далі так тривати не може", - заявив Ліннеман в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 27 серпня.

Він назвав "велінням часу" неухильне виконання Дублінських угод, згідно з якими за розгляд клопотання іноземця про притулок відповідає та держава Євросоюзу, на територію якої той прибув вперше.

"Хто в'їжджає до Німеччини через сусідню державу, того слід висилати назад. Це відповідає нормам Конституції. Якщо для цього потрібні роз'яснення на європейському рівні, то їх потрібно отримати. Депортації до Афганістану та Сирії повинні стати можливими", - наголосив генсек ХДС.

Напад у Золінгені

Увечері 23 серпня 26-річний мігрант із Сирії напав із ножем на відвідувачів "Фестивалю різноманітності" у місті Золінген, в результаті троє людей загинули і ще вісім було поранено. Затриманий Ісса аль-Х. з вечора 24 серпня утримується у слідчому ізоляторі. Серед іншого його звинувачують у приналежності до джихадистського угрупування "Ісламська держава" (ІД). Ісу аль-Х. мали раніше вислати з Німеччини до Болгарії, проте йому вдалося уникнути цього.

27 серпня голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зустрічається у Берліні з канцлером Шольцем. Очікується, що політики обговорюватимуть реформу міграційного законодавства Німеччини.

Читайте також: Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію нелегальних мігрантів