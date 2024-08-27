  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Генсек ХДС закликав Шольца змінити міграційну політику ФРН

Сергій Ромашенко
27 серпня 2024 р.

Вимоги християнських демократів посилюються на тлі трагедії у Золінгені, де мігрант із Сирії зарізав трьох людей. Генеральний секретар ХДС Ліннеман закликав Шольца усвідомити, що "далі так продовжуватися не може".

https://p.dw.com/p/4jxFp
Карстер Ліннеман
Генсек ХДС Карстер Ліннеман вимагає посилити міграційну політику ФРНФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Генеральний секретар опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann) закликав канцлера ФРН  Олафа Шольца  (Olaf Scholz) внести корективи до міграційної політики Німеччини. "Сподіваюся, що федеральний канцлер усвідомлює, що далі так тривати не може", - заявив Ліннеман в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 27 серпня.

Він назвав "велінням часу" неухильне виконання Дублінських угод, згідно з якими за розгляд клопотання іноземця про притулок відповідає та держава Євросоюзу, на територію якої той  прибув вперше.

"Хто в'їжджає до Німеччини через сусідню державу, того слід висилати назад. Це відповідає нормам Конституції. Якщо для цього потрібні роз'яснення на європейському рівні, то їх потрібно отримати. Депортації до Афганістану та Сирії повинні стати можливими", - наголосив генсек ХДС.

Напад у Золінгені

Увечері 23 серпня 26-річний мігрант із Сирії напав із ножем на відвідувачів "Фестивалю різноманітності" у місті Золінген, в результаті  троє людей загинули  і ще вісім було поранено. Затриманий Ісса аль-Х. з вечора 24 серпня утримується у слідчому ізоляторі. Серед іншого його  звинувачують  у приналежності до джихадистського угрупування "Ісламська держава" (ІД). Ісу аль-Х. мали раніше вислати з Німеччини до Болгарії, проте йому вдалося уникнути цього.

27 серпня голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зустрічається у Берліні з канцлером Шольцем. Очікується, що політики обговорюватимуть реформу міграційного законодавства Німеччини.

Читайте також: Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію нелегальних мігрантів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Квіти, свічки і табличка з надписом "Чому?" поблизу місця нападу у Золінгені

Напад у Золінгені: затримано 15-річного підлітка, не виключено тероризм

Напад у Золінгені: затримано 15-річного підлітка, не виключено тероризм

У прокуратурі ФРН не виключають, що нападник на фестиваль у Золінгені мав терористичні мотиви.
Злочинність24 серпня 2024 р.
26-річний сирієць, який зізнався у вбивствах на фестивалі у Золінгені

Яких наслідків очікувати у Німеччині після кривавого нападу у Золінгені?

Яких наслідків очікувати у Німеччині після кривавого нападу у Золінгені?

Жалоба і шок по всій Німеччині через кривавий злочин у Золінгені: в країні розпочалися політичні дебати про посилення законодавства про міграцію та про володіння зброєю.
Політика26 серпня 2024 р.