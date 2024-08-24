ІД взяла на себе відповідальність за напад у Золінгені

Відповідальність за вбивство людей на фестивалі в німецькому Золінгені взяла на себе "Ісламська держава". Поліція проводить операцію в притулку для біженців в цьому місті.

Терористична організація "Ісламська держава"(ІД) ввечері у суботу, 24 серпня, заявила, що ножовий напад у місті Золінген у німецький землі Північний Рейн-Вестфалія був скоєний її членом, повідомляє Reuters.

Пов'язане з угрупованням інформаційне агентство Amaq оприлюднило в своєму Telegram-каналі заяву, в який йдеться, що цей напад став "помстою за мусульман у Палестині та в інших місцях".

Втім, будь-яких підтверджень того, що нападник дійсно пов'язаний з ІД, в заяві не наводиться, зауважує Reuters.

Поліція затримала підозрюваного в притулку для біженців

У суботу ввечері десятки поліцейських і спецпризначенці провели операцію у притулку для біженців у Золінгені й затримали там неназвану особу у зв'язку з нападом, повідомила агенція dpa.

Втім, ще з'ясовується, чи має затримана особа відношення до скоєння злочину, в результаті якого троє людей загинули, і ще вісім - дістали поранень.

Раніше в суботу поліція затримала 15-річного підлітка у цій справі, однак його роль у нападі теж поки не відома. Німецькі правоохоронці раніше заявляли, що не виключено терористичний мотив нападу.