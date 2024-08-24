  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьНімеччина

ІД взяла на себе відповідальність за напад у Золінгені

Степан Смишляєв
24 серпня 2024 р.

Відповідальність за вбивство людей на фестивалі в німецькому Золінгені взяла на себе "Ісламська держава". Поліція проводить операцію в притулку для біженців в цьому місті.

https://p.dw.com/p/4jt5w
Спецпризначенці на місці нападу в Золінгені 23 серпня
Відповідальність за вбивство людей на фестивалі в німецькому Золінгені взяла на себе "Ісламська держава"Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Терористична організація "Ісламська держава"(ІД) ввечері у суботу, 24 серпня, заявила, що ножовий напад у місті Золінген у німецький землі Північний Рейн-Вестфалія був скоєний її членом, повідомляє Reuters.

Пов'язане з угрупованням інформаційне агентство Amaq оприлюднило в своєму Telegram-каналі заяву, в який йдеться, що цей напад став "помстою за мусульман у Палестині та в інших місцях".

Втім, будь-яких підтверджень того, що нападник дійсно пов'язаний з ІД, в заяві не наводиться, зауважує Reuters.

Поліція затримала підозрюваного в притулку для біженців 

У суботу ввечері десятки поліцейських і спецпризначенці провели операцію у притулку для біженців у Золінгені й затримали там неназвану особу у зв'язку з нападом, повідомила агенція dpa.

Втім, ще з'ясовується, чи має затримана особа відношення до скоєння злочину, в результаті якого троє людей загинули, і ще вісім - дістали поранень.

Раніше в суботу поліція затримала 15-річного підлітка у цій справі, однак його роль у нападі теж поки не відома. Німецькі правоохоронці раніше заявляли, що не виключено терористичний мотив нападу.  

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік з ножем біля багатоповерхівки (ілюстративне фото)

Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

Поліція Дортмунда, міста на заході Німеччини, розслідує ножовий напад на 15-річного українського підлітка. Експерти ж говорять про справжню "епідемію" ножових атак у Західній Європі, особливо серед молоді.
Злочинність21 травня 2024 р.
Теракт в "Крокус сіті холл", 22 березня 2024 року

"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт в "Крокусі"

"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт в "Крокусі"

Терористична організація "Ісламська держава" опублікувала фотографії, як стверджується, нападників на "Крокус сіті холл". Терористи назвали цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".
Конфлікти23 березня 2024 р.