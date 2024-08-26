Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив за посилення депортації нелегальних мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку. Як передає агенція dpa, про це він заявив у понеділок, 26 серпня, у Золінгені, де 23 серпня на учасників фестивалю напав чоловік з ножем, убивши трьох і поранивши ще вісьмох людей.

Депортації повинні бути прискорені "за допомогою правових норм, якщо це необхідно", зазначив Шольц. Канцлер також закликав до "послідовного, практичного застосування" чинних законів стосовно мігрантів, які просять притулку в Німеччині. "Безумовно, має сенс створити робочу групу для вивчення цього питання", - додав Шольц.

Як передає агенція AP, канцлер додав, що "ми повинні зробити все, щоб такі речі ніколи не траплялися в нашій країні, якщо це можливо". Він сказав, що це, зокрема, включає в себе посилення дозволів про носіння ножів, "і це повинно і бути зроблено дуже швидко".

Шольц: У Німеччині кількість депортацій зросла на 30 відсотків

"Ми повинні будемо зробити все, щоб ті, кому не дозволено залишатися в Німеччині, були відправлені назад і депортовані", - сказав Шольц, додавши, що Німеччина значно розширила "можливості для проведення таких депортацій". За словами канцлера, цього року кількість депортацій вже зросла на 30 відсотків, але "ми дуже уважно вивчимо, як ми можемо сприяти подальшому збільшенню цих показників".

Він сказав, що заходи, включаючи прикордонні перевірки на східних кордонах Німеччини, зменшили кількість мігрантів, які прибувають "нелегально", але і тут є місце для вдосконалення.

Після ножового нападу іммігранта з Афганістану в Мангеймі наприкінці травня, в результаті якого загинув один поліцейський і ще четверо отримали поранення, Шольц пообіцяв, що Німеччина знову почне депортувати злочинців з Афганістану і Сирії.

Наразі Німеччина не проводить депортацій до цих країн. Уряд не має дипломатичних відносин з талібами в Кабулі і поки що вважає ситуацію з безпекою в Сирії занадто крихкою, щоб дозволити депортацію туди. Але Шольц заявив у червні, що його уряд працює над рішеннями, які дозволять депортувати засуджених афганців до сусідніх з Афганістаном країн, і в Німеччині обговорюється питання про можливість депортації до Сирії.

Напад із ножем на гостей свята в Золінгені

Жертвами нападу з ножем на учасників фестивалю, присвяченого 650-річчю заснування міста Золінген, що відзначався 23 серпня, стали троє людей: чоловіки у віці 67 і 56 років, а також 56-річна жінка. Ще вісім гостей свята дістали поранення. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за цей злочин, заявивши, що атаку вчинив її "солдат", але не навело доказів цього.

Після нападу поліція ФРН увечері 24 серпня провела обшук в одному з гуртожитків для біженців у Золінгені. 25 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного у нападі на відвідувачів свята у Золінгені. За даними видання Der Spiegel, це 26-річний сирієць, який приїхав до Німеччини наприкінці 2022 року і подав заяву про надання притулку в країні. За даними газети Die Welt, його мали депортувати з Німеччини ще 2023 року, оскільки його прохання про статус біженця у ФРН було відхилено. Відповідно до Дублінської угоди, сирійця мали відправити до Болгарії - країни, де він перетнув кордон Євросоюзу. Саме там і мали розглянути його прохання про притулок. Однак Ісса Х. сховався від німецької влади і його не змогли депортувати вчасно. Коли сирійця знову виявили, його "перерозподілили" до Золінгена, випливає з публікації.