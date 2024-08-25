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Підозрюваного в різанині в Золінгені заарештовано

Степан Смишляєв | Ліза Ламбрехт
25 серпня 2024 р.

26-річного сирійця заарештовано за підозрою у вбивстві гостей фестивалю в Золінгені та у зв'язках із "Ісламською державою". На фестивалі він хотів убити якомога більше людей, повідомила прокуратура ФРН.

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Підозрюваного у вбивстві гостей фестивалю в Золінгені доставляють на гелікоптері в Карлсруе
Сирійця, підозрюваного у вбивстві гостей фестивалю в Золінгені та у зв'язках із ІД, доставили на гелікоптері в Карлсруе і заарештувалиФото: Heiko Becker/REUTERS

Підозрюваного в нападі з ножем на відвідувачів фестивалю в Золінгені арештували в неділю, 25 серпня, на підставі ордеру Федерального верховного суду Німеччини. Як повідомила федеральна прокуратура в Карлсруе, зараз 26-річний сирієць, затриманий напередодні, перебуває у в'язниці попереднього слідства.

Іссу Х. підозрюють у вбивстві трьох осіб, а також в участі в терористичній організації "Ісламська держава" (ІД). Сирієць поділяв ідеологію ІД і на тлі своїх радикальних ісламістських переконань вирішив "убити на фестивалі якомога більше тих, кого вважав "невірними", ідеться в повідомленні прокуратури.

"Він неодноразово і цілеспрямовано завдавав жертвам ударів ззаду в шию і верхню частину тіла", - зазначили в правоохоронних органах. Після цього підозрюваний втік, скориставшись панікою, що почалася. Увечері 24 серпня Ісса Х., однак, сам здався поліції, взявши на себе відповідальність за різанину в Золінгені і заявивши, що є членом "Ісламської держави". До Карлсруе його доставили вертольотом у супроводі озброєних поліцейських.

Напад із ножем на гостей свята в Золінгені

Жертвами нападу з ножем на учасників фестивалю, присвяченого 650-річчю заснування міста Золінген, що відзначався 23 серпня, стали троє людей: чоловіки у віці 67 і 56 років, а також 56-річна жінка. Ще вісім гостей свята дістали поранення. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за цей злочин, заявивши, що атаку вчинив її "солдат", але не навело доказів цього, зазначало агентство Reuters.

Після нападу поліція ФРН увечері 24 серпня провела обшук в одному з гуртожитків для біженців у Золінгені. За відомостями журналу Der Spiegel, унаслідок цього було затримано підлітка - громадянина Киргизстану, який жив у центрі розміщення біженців. Він відмовляється давати свідчення, випливає з публікації. Як стверджують журналісти, підліток міг спілкуватися з безпосереднім виконавцем нападу і не повідомити про підготовку злочину.

За даними газети Die Welt, підозрюваного в нападі на гостей свята в Золінгені мали депортувати з Німеччини ще 2023 року, оскільки його прохання про статус біженця у ФРН було відхилено. Відповідно до Дублінської угоди, сирійця мали відправити до Болгарії - країни, де він перетнув кордон Євросоюзу. Саме там і мали розглянути його прохання про притулок. Однак Ісса Х. сховався від німецької влади і його не змогли депортувати вчасно. Коли сирійця знову виявили, його "перерозподілили" до Золінгена, випливає з публікації.

 

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