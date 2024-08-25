У ФРН затримали підозрюваного у нападі в Золінгені

26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох та пораненні вісьмох осіб, затримали у притулку для біженців.

Німецька поліція затримала підозрюваного у нападі на відвідувачів свята у Золінгені, внаслідок якого загинули троє і поранені восьмеро людей. 26-річний чоловіку визнав вину у скоєнні злочину, повідомли у неділю, 25 серпня, у спільній заяві поліція Дюссельдорфа та місцева прокуратура. "Причетність цієї людини на даний час інтенсивно розслідується", - ідеться у повідомленні.

Затримання чоловіка напередодні ввечері "пов'язане із місцем перебування біженців". "Людина, яку ми насправді шукали весь день, зараз перебуває під вартою (...) Щодо затриманого є не лише підозри, а й докази, але наразі рано говорити, чи затримання успішним", - повідомив відразу після операції із затримання міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul).

За даними видань Bild і Der Spiegel, підозрюваний нападник, одяг якого "був брудним і заплямованим кров'ю", сам здався поліцейському патрулю. Der Spiegel вказує, що це 26-річний сирієць, який приїхав до Німеччини наприкінці 2022 року і подав заяву про надання притулку в країні. Раніше він не потрапляв у поле зору німецьких служб безпеки, зазначає видання. У МВС Північного Рейну-Вестфалії не коментували ці повідомлення.

До появи повідомлень про затримання підозрюваного поліція провела операцію в одному із гуртожитків для біженців у місті. Рейду передувало затримання 15-річного юнака з Киргизстану, який також мешкав у гуртожитку для біженців.

Поліцейські не уточнюють, чи йдеться про один і той самий гуртожиток, проте, за інформацією журналу Der Spiegel, юнак з Киргизстану міг спілкуватися з безпосереднім виконавцем атаки. Його розмову зі підозрюваним почули дві жінки, які повідомили про це поліцію.

Ввечері 23 серпня посеред місцевого свята у Золінгені чоловік дістав ніж і убив трьох та поранив вісьмох людей, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані. Через добу відповідальність за вчинене взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".