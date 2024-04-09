У Німеччині зросла злочинність. Винні біженці?

"Німеччина залишається однією з найбезпечніших країн світу, ми сильна правова держава з відмінною поліцією в країні та в кожній з її 16 федеральних земель". Це була, мабуть, єдина оптимістична фраза, яка пролунала 9 квітня на пресконференції в Берліні під час презентації німецької кримінальної статистики за 2023 рік. Промовила цю фразу міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) на самому початку. Сама ж статистика не налаштовує на оптимізм.

Більше насильства, більше юних та іноземних злочинців

Торік у ФРН німецька поліція зареєструвала понад 5,94 мільйона злочинів, що на 5,5 відсотка більше, ніж роком раніше. За останні 8 років це - негативний рекорд. А кількість злочинів, скоєних із застосуванням насильства, побільшало навіть на 8,6 відсотка.

Ненсі Фезер на пресконференції в Берліні, 9 квітня 2024 року Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"Стало більше злочинності із застосуванням насильства, стало більше молодіжної злочинності та злочинів, які скоюють іноземці", - констатувала Фезер. На відміну від попередніх років, коли високу частку злочинів, вчинених іноземцями, пояснювали порушеннями візового режиму або правил перебування у Німеччині - такі злочини німці за визначенням скоїти не можуть, - то кримінальна статистика за 2023 рік виглядає більш відвертою.

У ній наводяться дані з урахуванням таких "специфічних" правопорушень, і без них. Загальна кількість підозрюваних у скоєнні злочинів становила торік 2.246.767 осіб. Варто наголосили, що йдеться про підозрюваних, а не вже засуджених. Серед них осіб, які не мають громадянства Німеччини, було 923.269 - тобто понад 40 відсотків. Але якщо відняти правопорушення, які можуть вчинити лише іноземці, ситуація виглядає не менш тривожною: зі 2.017.552 підозрюваних 1.322.571 були громадянами ФРН та 694.981 - іноземцями. Це значно більше третини.

Частка іноземців серед злочинців непропорційно висока

"Частка іноземців у населенні Німеччини становить 15 відсотків, і якщо відняти порушення правил перебування іноземців, які можуть зробити тільки вони - нелегальний перетин кордону або нелегальне перебування в країні, - то зараз частка іноземців серед усіх правопорушників зросла до 37 відсотків. Тобто вона більш ніж удвічі перевищує їхню частку в населенні Німеччини", - зазначив керівник Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch). Щоправда, додав він, слід враховувати, що серед цих іноземців, які скоюють злочини в Німеччині, є й такі, які не живуть тут постійно - туристи та "гастролери".

Міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер, однак, явно турбує той факт, що в порівнянні з 2022 роком кількість іноземців, які вчиняють у Німеччині злочини із застосуванням насильства, збільшилася на 14,5 відсотка. Міністерка пообіцяла не лише нетерпимо ставитися до таких людей, а й швидше видворяти їх з країни.

Німеччина досягла ліміту інтеграції мігрантів

"Ми в Німеччині повинні нарешті чесно визнати, що наші зусилля з інтеграції мігрантів мають межі, - заявив у зв'язку з цим міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen). - Найкращий засіб проти злочинності серед мігрантів - успішна інтеграція, тому ми не можемо й надалі залишати на волю випадку кількість людей, які прибувають до нас. Німеччина після кількох років дуже сильного припливу мігрантів досягла ліміту їхньої інтеграції".

Необхідно, додав він, суттєво обмежити некеровану, нелегальну імміграцію та з цією метою повернутися до обговорення пропозиції щодо запровадження граничної кількості мігрантів, яких Німеччина здатна щорічно приймати та інтегрувати.

До факторів, що підвищують схильність мігрантів до скоєння злочинів, Гольґер Мюнх відніс низький рівень освіти, неблагополучне економічне становище й колишній досвід застосування насильства. Це, однак, не означає, що вихідці з інших країн апріорі кримінальніші, ніж німці, наголосив він, це не так.

Гольґер Мюнх, Міхаель Штюбґен та Несні Фезер під час пресконференції в Берліні, 9 квітня 2023 року Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Яке місце в статистці обіймають українці

Нині найчисленніша група мігрантів у Німеччині - українські біженці. Їхня кількість перевищує мільйон людей. Чи багато серед українців у Німеччині людей, які скоюють злочини або працюючють тут "по-чорному", тобто нелегально?

Щодо роботи нелегально, відповів Гольґер Мюнх на запитання кореспондента DW, то таких даних він не має. Але загальна частка громадян і громадянок України серед усіх іноземців у кримінальній статистиці BKA за 2023 рік становить, за його даними, близько п'яти відсотків. "Тобто їх трохи менше, ніж частка українців, які приїхали до Німеччини, у загальній кількості мігрантів", - зазначив він.

Мюнх пояснює це тим фактом, що 60 відсотків українських біженців - жінки. Молодих чоловіків, які найчастіше вступають у конфлікт із законом, серед них мало. Але серед українських дітей та підлітків, додав він, спостерігаються ті ж ефекти, як і загалом у молоді з інших країн - сильне зростання кількості магазинних крадіжок та завдання легких тілесних ушкоджень.

Порівняно низьку частку українців серед іноземних правопорушників у Німеччині Гольґер Мюнх пояснює також тією обставиною, що багато хто з них знайшов притулок у приватних осіб та з боку німецької держави вони отримують більш щедру допомогу, ніж інші категорії біженців.

Відповідаючи на запитання, серед мігрантів з яких країн, навпаки, непропорційно багато осіб, які скоюють у Німеччині злочини, керівник BKA назвав громадян Грузії. Причина цього, сказав Мюнх, - організовані злочинні угруповання, які спеціально відправляють до Німеччини людей для грабування. Висока частка злочинців, у тому числі рецидивістів, зафіксована також серед мігрантів із країн Магрибу та - меншою мірою - з держав Центральної Африки.

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