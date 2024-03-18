Вбивство двох українок у Німеччині: що відомо

Слідчі поліції німецького Мангайма розслідують вбивство двох українських біженок з Харкова. У ЗМІ поширюється суперечлива інформація про затриманих підозрюваних у вбивстві.

Убивство 27-річної біженки з України у місті Гокенгайм на південному заході Німеччини 7 березня набуло неабиякого резонансу у німецьких ЗМІ. Адже після того, як тіло жінки на березі Рейну виявив місцевий мешканець, десятки співробітників поліції кілька днів шукали її маленьку доньку, якій на момент вбивства матері було лише декілька тижнів. 15 березня інформаційна агенція dpa з посиланням на поліцію повідомила, що немовля знайдене живим і неушкодженим. Крім матері дівчинки, якій на момент злочину було лише 5 тижнів, зловмисники вбили і її бабусю. Тіло 51-річної жінки майже протягом двох тижнів шукали до 60 співробітників поліції і знайшли 19 березня у ставку.

Двоє чоловіків перетворилися на "двох осіб"

Поліція, згідно з першим повідомленням dpa, затримала двох чоловіків 43 і 44 років, які утримували дитину. Наступного дня слідчий суддя відправив їх під арешт за підозрою у вбивстві. Утім, вже 18 березня dpa скоригувала поширену раніше інформацію, змінивши "чоловіків" на "осіб", додавши, що поліція не надає інформацію про стать підозрюваних.

Тим часом таблоїд Bild, а також телеканал RTL, 17 і 18 березня оприлюднили репортажі своїх журналістів, які побували у місті Зандгаузен, де мешкали підозрювані. За даними журналістів, йдеться про подружжя - чоловіка і жінку. За даними видання Bild, йдеться про німця Марко О. і його дружину Іну О., німкеню російського походження. Ще 13 березня ввечері, розповіли виданню очевидці, чоловіка було затримано вдома, його дружину з викраденим немовлям трохи згодом в іншому місці. Невдовзі донька вбитої українки була ідентифікована після тесту ДНК.

Bild: подружжя зі Зандгаузена

У затриманого подружжя, як дізналися журналісти, поспілкувавшись із сусідами, троє синів. А нещодавно, як написав Bild, вони буцімто хизувалися у колі знайомих, що невдовзі у них "нарешті буде й донька", про яку подружжя буцімто давно мріяло. У статті Bild зазначено, що саме нав'язливе бажання жінки мати доньку поліція вважає ймовірним мотивом вбивства.

"Ми поки не можемо дати інформацію ані про стать затриманих, ані про інші обставини", - зазначили у пресслужбі окружної поліції Мангайма, відповідаючи на запит DW. Так само правоохоронці не коментують і можливі мотиви вбивства, посилаючись на таємницю слідства.

Як зазначено у пресрелізі окружної поліції Мангайма, за попередньою версією слідства, імовірні вбивці були знайомі з жертвами і "входили до особистого оточення". Вбивство у поліції називають "підступним". Імовірно, йдеться про те, що підозрювані у вбивстві, плануючи злочин, увійшли в довіру майбутніх жертв. За інформацією ЗМІ, може йтися про те, що вбивці пропонували українкам допомогу у вирішенні різних буденних проблем, таких як оформлення документів.

Як повідомило 21 березня з посиланням на речника поліції видання Stuttgarter Nachrichten, підозрювані у вбивстві поки відмовляються від свідчень. Правоохоронці продовжують вивчати свідчення близько 80 осіб, які відгукнулися на заклик надати потенційно корисну інформацію для слідства.

Читайте також: Другий український юнак помер після нападу в Німеччині