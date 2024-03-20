У Німеччині знайшли тіло матері вбитої української біженки

Тіло жінки виявили в озері. За попередніми даними, злочинці вбили її ввечері 6 березня, а через кілька годин і 27-річну Маргариту Р. Немовля останньої знайшли живим. Підозрюють німця та росіянку.

Німецькі правоохоронці виявили тіло 51-річної Марини С. - матері 27-річної біженки з України, вбитої напередодні. Про це повідомив у середу, 20 березня, таблоїд Bild з посиланням на прокуратуру.

Тіло жінки виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсгайм. Аналіз ДНК підтвердив, що це мати нещодавно вбитої українки, пише видання.

Правоохоронці припускають, що смерть Марини настала внаслідок насильницьких дій, однак результатів розтину ще немає. За попередніми даними розслідування, злочинці вбили її ввечері 6 березня, а через кілька годин і 27-річну Маргариту Р.

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Резонансне вбивство молодої матері

Тіло харків'янки Маргарити з ознаками насильницької смерті знайшли 7 березня на березі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, розташованому на землі Баден-Вюртемберг. Згодом знайшли живою її маленьку доньку, якій на момент вбивства матері було лише п'ять тижнів.

Поліція, згідно з першим повідомленням німецької інформаційної агенції dpa, затримала двох чоловіків 43 і 44 років, які утримували дитину. Наступного дня слідчий суддя відправив їх під арешт за підозрою у вбивстві. Утім, уже 18 березня dpa скоригувала поширену раніше інформацію, змінивши "чоловіків" на "осіб", і додавши, що поліція не надає інформацію про стать підозрюваних.

Тим часом Bild, а також телеканал RTL, 17 і 18 березня оприлюднили репортажі своїх журналістів, які побували в місті Зандгаузен, де мешкали підозрювані. За даними журналістів, ідеться про подружжя - чоловіка і жінку. За інформацією Bild, ідеться про 44-річного німця Марко О. та його дружину Іну О. - 43-річну уродженку Росії. Як пише видання, вони заманили жінок, пообіцявши допомогти з оформленням документів у Німеччині, та вбили, щоб забрати собі дитину.

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