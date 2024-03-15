Поліція знайшла живим немовля вбитої у ФРН українки

Поліція знайшла живим немовля вбитої у ФРН українки15 березня 2024 р.
Правоохоронці міста Мангейм, розташованому німецькій землі Баден-Вюртемберг, знайшли немовля вбитої 27-річної біженки з України. Як повідомило головне управління поліції Мангейма у п'ятницю, 15 березня, дитина була у двох чоловіків віком 43 і 44 роки.
Їх обох затримали увечері 13 березня. "Є вагома підозра, що вони вбила 27-річну жінку", - кажуть правоохоронці. Нині немовля перебуває у лікарні, а аналіз ДНК підтвердив, що це дочка нещодавно вбитої громадянки України, йдеться у повідомленні поліції.
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Тим часом правоохоронці намагаються розшукати 51-річну матір убитої українки - Марину Стеценко, яку вважають головним свідком у справі. Відомо, що вбита дівчина, її дитина і мати жили у притулку для біженців у Рейн-Неккарі. Певний час їх вважали зниклими безвісти.
7 березня тіло 27-річної українки з ознаками насильницької смерті знайшли на березі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, розташованому на землі Баден-Вюртемберг.