У Німеччині розслідують вбивство матері та доньки з України

Підозрюваними в скоєнні подвійного вбивства та викраденні півторамісячної дитини є подружня пара - німець і росіянка. Затримані відмовляються давати свідчення та зберігають мовчання, повідомили в прокуратурі.

Поліція на південному заході Німеччини розслідує вбивство двох українських біженок - 51-річної Марини С. та її 27-річної доньки Маргарити Р.

Підозрюваними у скоєнні подвійного вбивства, а також у викраденні півторамісячної доньки Маргарити є подружня пара з Зандхаузена у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Обидвоє затриманих відмовляються давати свідчення та зберігають мовчання, повідомили в прокуратурі телеканалу SWR у четвер, 21 березня.

Тіло Марини С. після двотижневих пошуків виявили 20 березня. Слідчі знайшли його на березі озера поблизу Гоккенгайма. Пошукова операція почалася після того, як 7 березня поліція виявила в Гоккенгаймі тіло її доньки Маргарити з ознаками насильницької смерті на березі Рейну, а також стало відомо про викрадення її новонародженої Мії.

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Заарештована подружня пара

Дитину пізніше знайшли "під наглядом" пари, що мешкає в місті - 43-річної росіянки та 44-річного німця, пише Bild. Їх затримали ввечері 13 березня, а наступного дня заарештували за підозрою у вбивстві.

Матір Маргарити слідчі шукали зокрема й тому, що її вважали важливим свідком у справі. Українки проживали в місцевому центрі розміщення біженців після того, як переїхали до ФРН з України, рятуючись від війни. За однією з версій, обох жінок пара вбила, щоб забрати дитину собі. Ще до народження Мії подружжя розповідало сусідам і колегам, що незабаром у них з'явиться дочка, повідомляє далі Bild.

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