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Другий український юнак помер після нападу в Німеччині

Віолетта Чайковська
20 лютого 2024 р.

Після ножового нападу в ФРН 18-й річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні.

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Головний вокзал в Обергаузені
Українців смертельно поранили на вокзалі в ОбергаузеніФото: Olaf Döring/imageBROKER/picture alliance

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні після того, як 10 днів тому дістав ножові поранення на вокзалі в німецькому Обергаузені. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомила молодіжна баскетбольна команда (U-19) ART Giants з Дюссельдорфа, з яку він виступав.

"З моменту жорстокого нападу в Обергаузені Артем перебував у реанімації в лікарні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього", - повідомила команда. 

10 лютого у Козаченка та його колеги 17-річного Володимира Єрмакова в автобусі виник словесний конфлікт з іншими молодиками. Свідки стверджують, що українці безрезультатно намагалися уникнути сутички, на яку їх неодноразово провокували. Після виходу з автобуса на хлопців напали. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченка госпіталізували.

Головним підозрюваним слідство вважає 15-річного німця турецького походження Мерта В. Його затримали наступного дня після скоєння злочину - 11 лютого. За наявною наразі інформацією, він єдиний бив ножем. Його раніше неодноразово затримувала поліція, зокрема через розбійний напад та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Крім нього, поліція затримала 14-річного німця грецького походження з Герне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена - за підозрою в співучасті. 

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