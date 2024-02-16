Вбивство українського юнака у ФРН: затримали ще 3 підлітків

У Німеччині затримали ще трьох підлітків, яких підозрюють в співучасті у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

За підозрою в співучасті у вбивстві в Німеччині 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова затримали ще трьох підлітків.

Як повідомляють в п'ятницю, 16 лютого, поліція та прокуратура Ессена, затримали 14-річного німця грецького походження з Герне та двох сирійців віком 14 і 15 років з Гельзенкірхена.

Головним підозрюваним у вбивстві українця слідство продовжує вважати 15-річного німця турецького походження, якого затримали 11 лютого - наступного дня після скоєння злочину.

Вбивство Володимира Єрмакова

Єрмакову, який виступав за молодіжну баскетбольну команду (U-19) ART Giants з Дюссельдорфа, ввечері 10 лютого завдали смертельних ножових поранень на вокзалі в Обергаузені.

В автобусі на вокзал у Єрмакова та його товариша за командою Артема Козаченка виник словесний конфлікт з іншими молодиками. Свідки стверджують, що Єрмаков і Козаченко безрезультатно намагалися уникнути сутички з 15-річним Мертом В. та його поплічниками, які їх неодноразово провокували.

Після виходу з автобуса на баскетболістів напали. За наявною наразі інформацією, Мерт В. був єдиним, хто бив ножем. Його раніше неодноразово затримувала поліція, зокрема через розбійний напад та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко перебуває в реанімації.

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