Уряд ФРН хоче пришвидшити видворення прихильників тероризму

У Берліні розробили законопроєкт, що має пришвидшити й полегшити депортацію з Німеччини симпатиків ісламістів і терористів. Згідно з проєктом, для депортації досить поставити "лайк" до дописів у соцмережах.

Міграційній владі федеральних земель надалі буде легше позбавляти посвідки на проживання, а в окремих випадках і депортувати з Німеччини іноземців, які схвалюють дії терористів та ісламістів. У середу, 26 червня, уряд ФРН схвалив відповідний законопроєкт, представлений міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), повідомили інформаційні агентства з посиланням на джерела.

Згідно з документом, надалі для позбавлення іноземця посвідки на проживання в Німеччині буде достатньо, якщо той схвалить теракт - навіть непотрібно, щоб така людина зробила відповідний коментар у соціальних мережах, досить лише "лайкнути" пост у YouTube, Instagram, ТikТok або інший соцмережі.

Прославлення актів терору та напади ісламістів у ФРН

Уряд відреагував таким чином на дописи ненависті, що з'явилися в мережі після нападу на Ізраїль бойовиків палестинського радикального ісламістського угрупування ХАМАС, визнаного терористичним у Європейському Союзі та США, та після смертоносного .ножового нападу на критиків ісламу в Мангаймі наприкінці травня. Тоді 25-річний афганець убив поліцейського. Зловмисник приїхав до Німеччини ще неповнолітнім і мав посвідку на проживання завдяки тому, що у нього двоє дітей від громадянки ФРН.

У відповідь на це канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв посилити законодавство після нападу в Мангаймі, а Фезер 26 червня заявила: "Ми вживаємо жорстких заходів проти ісламістської та антисемітської пропаганди ненависті в мережі".

Віцеканцлер: Ісламізм не є частиною Німеччини

Віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) позитивно поставився до цього плану. "Це велике досягнення і сила нашої країни, що переслідувані люди можуть знайти захист у Німеччині", - сказав він, але додав, що кожен, хто насміхається над ліберальним суспільним ладом, вітаючи тероризм і торжествуючи через вбивства, втрачає право на перебування в країні.

Саме тому, за його словами, право на проживання зараз змінюється відповідним чином. "Іслам є частиною Німеччини, а ісламізм - ні", - наголосив Габек.