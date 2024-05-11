Прихильники халіфату провели нову акцію у Гамбурзі

Ісламістська група Muslim Interaktiv провела у Гамбурзі нову демонстрацію за два тижні після своєї акції, яка викликала загальнонаціональне обурення в Німеччині.

Ісламістська група Muslim Interaktiv у суботу, 11 травня, провела у Гамбурзі акцію протесту за два тижні після своєї демонстрації, яка викликала загальнонаціональне обурення в Німеччині та засудження з боку провідних політиків.

За оцінками поліції, участь у травневому заході взяли близько 2300 людей, які зібралися біля центрального залізничного вокзалу за посиленої присутності правоохоронців. Як передає агенція dpa, більшістю учасників мітингу були чоловіки, які об'єдналися під гаслом "Проти цензури та диктатури думки".

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Більшість учасників акції - чоловіки Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Влада дозволила Muslim Interaktiv провести нову акцію лише за умови виконання суворих заборон, зокрема - заборони на розпалювання ненависті чи насильства. Крім того, не можна було заперечувати право Ізраїлю на існування, а ізраїльські прапори не можна було спалювати або пошкоджувати. Також учасникам мітингу було заборонено закликати до запровадження халіфату в Німеччині словами, зображеннями чи письмово. На початку протесту умови були зачитані вголос німецькою та арабською мовами.

За словами поліції, всупереч бажанням організаторів суботній захід дозволили провести лише як стаціонарний мітинг без маршу. Влада повідомила про контрдемонстрацію із близько 100 учасниками.

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Скандальні заклики до встановлення халіфату у ФРН

27 квітня група Muslim Interaktiv провела у Гамбурзі акцію, участь у якій взяли понад 1000 людей. Під час цієї демонстрації на плакатах можна було прочитати плакати "Халіфат - це рішення", "Німеччина = диктатура цінностей". У промовах також закликали до встановлення халіфату як вирішення соціальних проблем в ісламських державах.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини вважає організацію Muslim Interactive "безумовно екстремістським". Серед причин цього - те, що це об'єднання закликає до створення халіфату, а отже, відкидає демократію та конституційний лад Німеччини.

Гасло "Халіфат - це рішення" на мітингу Muslim Interaktiv 27 квітня Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Халіфат - це релігійна держава під керівництвом духовного лідера, халіфа, який претендує на правонаступництво від мусульманського пророка Мухаммеда. В ісламському світі було кілька історичних прикладів, але найновіший був створений терористичною організацією "Ісламська держава" на значних частинах Сирії та Іраку. Цю державну систему було широко засуджено, в тому числі мусульманськими вченими.