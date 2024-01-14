Ізраїль заявив про плани ХАМАСу здійснювати теракти в Європі

Ізраїльські спецслужби з колегами з різних країн розкрили мережу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яка займалася підготовкою до терактів по всьому світу.

Бойовики палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС планували атаки на різні об'єкти в Європі, Африці та на Близькому Сході, заявила 13 січня канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Під час розвідувальних зусиль було виявлено значний обсяг інформації, яка доводить, що терористична організація ХАМАС працювала над розширенням своєї насильницької діяльності за кордоном з метою нападу на невинних людей по всьому світу", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що Ізраїль зібрав докази як самостійно, так і працюючи з іноземними спецслужбами.

Зокрема, за кордоном розкрили "всеосяжну та глибоку картину терористичної діяльності ХАМАСу": починаючи від командирів у Лівані, та закінчуючи виконавцями на місцях. Як приклад конкретних цілей у Нетаньяху назвали посольство Ізраїлю в Швеції. Крім того, ХАМАС намагався закуповувати дрони та вербувати членів організованих злочинних угруповань у Європі.

В офісі Нетаньяху також розповіли, що в зв'язку з цією інформацією правоохоронні органи Данії та Німеччини 14 грудня 2023 року масово арештували підозрюваних, щодо яких зараз триває судовий розгляд.

Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

ХАМАС 7 жовтня здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 21 тисяча палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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