Терористична загроза у Європі

Ісламістські терористи можуть здійснити атаку в ЄС. Небезпека існує уже тривалий час, вона з'явилася ще до теракту в Москві. Утім, рівень терористичної загрози зараз підвищила лише Франція.

Лише три тижні тому прокуратура Брюсселя повідомила, що правоохоронцям вдалося запобігти великому терористичному нападу на концертний захід у столиці Бельгії.

Затримали чотирьох осіб, з них троє були неповнолітніми. За даними слідства, "наступними тижнями" вони планували здійснити масований напад, який ймовірно міг спричинити велику кількість жертв. За даними прокуратури, "зразком для наслідування" мав стати напад ісламістських терористів на клуб Bataclan у Парижі в листопаді 2015 року.

Кількість таких підозр щодо терористичної діяльності різко зросла у Бельгії після масштабного терористичного нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року і подальшої військової операції Ізраїлю в Секторі Гази. Державний Центр аналізу загроз (CUTA) на початку березня повідомив у Брюсселі, що кількість потенційних терористичних актів зросла на 41 відсоток. У 2023 році зареєстрували 332 інциденти, а у 2022 році їх було лише 236.

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Франція запровадила найвищий рівень терористичної загрози

Після останньої терористичної атаки 16 жовтня 2023 року, коли ісламіст застрелив у Брюсселі двох громадян Швеції, Бельгія перебуває на третьому рівні терористичної згрози за чотирибальною шкалою.

Цей рівень не змінився після терористичного нападу у Росії, повідомили у Центрі аналізу загроз. Загроза залишається, однак не підвищена через напад на концертний зал у Москві, про свою відповідальність за який заявила "Ісламська держава" (ІД), зазначили у CUTA.

По-іншому оцінив загрози після атаки в Росії уряд Франції. У країні запровадили найвищий рівень терористичної загрози як "попереджувальний захід", оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Глава французької держави пояснив, що виходить з того, що напад у Росії вчинила ІД. "Це угруповання, яке ймовірно причетне до нападу, минулими місяцями здійснило кілька спроб атак на нашій території", - заявив Макрон та послався на дані французьких та іноземних спецслужб.

Фезер: Наші служби безпеки пильнують

У Німеччині міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) не бачить причин для підвищення рівня загрози після теракту у Москві, внаслідок якого загинули щонайменше 137 осіб. Загроза з боку афганського крила ІД - ІДІЛ-К, - існувала і раніше.

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"IДІЛ-К наразі становить найбільшу ісламістську загрозу в Німеччині. Наші органи безпеки дуже пильні і вже певний час стежать за цим терористичним угрупованням", - заявила Фезер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Перед Різдвом 2023 року стало відомо про плани нападу на Кельнський собор, собор Святого Стефана у Відні, а також на об'єкт у Мадриді. Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня загроза різко зросла, заявила Фезер наприкінці минулого року.

Тільки минулого тижня у німецькому місті Гера затримали двох осіб за підозрою у плануванні нападу на шведський парламент від імені ІДІЛ-К. А у 2020 році німецька поліція, як повідомлялося, запобігла великому нападу на американські військові об'єкти в Німеччині.

У Швеції та Данії підвищені рівні небезпеки та попередження запроваджені після випадків спалення Корану, що були розкритиковані як ісламофобські. Конфлікт між терористичною організацією ХАМАС та Ізраїлем ще більше загострив ситуацію, ідеться у заяві данської спецслужби PET.

"Конфлікт має значний потенціал для радикалізації та мобілізації, що може спонукати потенційних виконавців до запланованих або спонтанних дій у Данії, включаючи терористичні атаки", - зазначається у заяві.

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ІД може завдати удар у Західній Європі

ІДІЛ-К налічує близько тисячі членів і діє як окреме відгалуження ІД в Афганістані з 2015 року. За словами дослідника тероризму Пітера Р. Ноймана з Королівського коледжу в Лондоні, ІДІЛ-К - "ймовірно, єдине відгалуження ІД, яке наразі здатне здійснити масштабну скоординовану атаку на Заході".

Мотивацією цього угруповання є не лише ісламістська ідеологія, але й боротьба за верховенство в ісламістському таборі, написав Пітер Р. Нойманн у соцмережі X. Більшість прихильників ІДІЛ-К походять з Центральної Азії.

Боротьба з тероризмом є компетенцією окремих країн-членів ЄС. Є низка органів, які обмінюються інформацією та координують заходи розшуку.

Однією з таких установ є європейська поліцейська організація Європол, що розташована в Гаазі у Нідерландах. Там також відзначають зростання терористичної активності на європейській території.

Кількість завершених нападів у 2022 році становила 16 у сімох різних країнах-членах ЄС. Найбільше нападів було зафіксовано в Італії - 12, хоча всі вони мали радикальне ліве або анархістське підґрунтя.

У 2022 році в ЄС сталося два ісламістські напади. Утім, за підготовку ісламістських атак було заарештовано понад 300 осіб, більшість з них - у Франції. Один напад мав правоекстремістські мотиви. Кількість нападів різко скоротилася з 2017 року, коли їх було понад 200. Однак Європол очікує, що з 2023 року їхня кількість знову зросте.