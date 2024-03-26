Путін без доказів намагається пов'язати теракт з Україною

Теракт у "Крокус Сіті Холі" здійснили "радикальні ісламісти", визнав президент Росії Володимир Путін. Утім, він і надалі намагається якимось чином пов'язати напад з Україною.

Президент Росії Володимир Путін вперше визнав, що напад на концертну залу "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї "скоєно руками радикальних ісламістів".

"Ми знаємо, чиїми руками було скоєно це злодіяння проти Росії та її народу. Нас цікавить, хто замовник", - заявив він у понеділок, 25 березня, в ході наради щодо заходів, які вживаються після теракту.

При цьому більшу частину свого виступу на нараді Путін присвятив спробам якимось чином пов'язати напад з Україною, а також закидам проти західних країн. "США намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що київського сліду в московському теракті нібито немає, що кривавий теракт вчинили послідовники ісламу, члени забороненої в Росії організації ІДІЛ", - сказав він вже після того, як сам визнав що на Крокус напали ісламісти.

Президент РФ вчергове заявив, що нападники, нібито намагалися виїхати в Україну. Також він змішав докупи питання опору України збройній агресії РФ, дії російської збройної опозиції у прикордонних регіонах і напад у Підмосков'ї.

З його точки зору, "акції залякування" на кшталт теракту "цілком логічно вписуються" у "низку" таких подій, як бойові дії в прикордонних регіонах РФ, удари по російській енергетичній інфраструктурі, а також по об'єктах в окупованому Криму, де ЗСУ вражають військові цілі.

Зауважимо, що під час наради голова Слідчого комітету Росії (СК РФ) Олександр Бастиркін повідомив, що четверо чоловіків, яких затримали і арештували після нападу, як виконавців, дали "докладні свідчення про обставини скоєння злочину, про замовників та осіб, які сприяли підготовці теракту". Втім, ані Бастрикін, ані Путін нікого з замовників так і не назвали.

СК РФ: внаслідок теракту загинули 139 людей

Також на нараді голова СК РФ повідомив, що кількість загиблих через напад на "Крокус Сіті Холі" зросла до 139. Також повідомлялося про 182 постраждалих.

Напередодні в Москві заарештували ще трьох людей у справі нападу на концернтну залу. Таким чином арештованих вже семеро, хоча ФСБ повідомляла про затримання 11 людей в рамках справи.

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