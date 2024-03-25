Суд заарештував ще 3-х осіб у справі про теракт у "Крокусі"

Слідство стверджує, що Діловар та Амінчон Ісломови перебували у злочинній групі, до якої їх залучив один із ймовірних терористів. Їм уже пред'явили звинувачення, їхній батько залишається у статусі підозрюваного.

Басманний суд Москви у понеділок, 25 березня, за клопотанням слідства заарештував трьох фігурантів кримінальної справи про теракт у "Крокус сіті холлі". Як випливає з картотеки суду, мова йде про братів Діловара та Амінчона Ісломових та їхнього батька Ісроїла. Усіх заарештували до 22 травня.

23-річний Діловар Ісламов жив та працював у Твері. Він - колишній власник білого Renault, машини, на якій імовірні терористи виїхали з "Крокус сіті холла" після скоєння нападу. Як повідомляла "Нова газета Європа", якийсь час тому він продав автомобіль братові дружини. Діловар та його 33-річний брат Амінчон, за їхніми словами, самі прийшли до Слідчого комітету РФ, коли побачили машину у розшуку.

Слідство стверджує, що Діловар та Амінчон Ісломови перебували в організованій злочинній групі, до якої їх залучив один із ймовірних терористів. Їм уже пред'явлено звинувачення, їхній батько поки що залишається у статусі підозрюваного.

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Напад на "Крокус сіті холл"

Напад на "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську було скоєно увечері 22 березня. За останніми даними, загинули 139 людей, 182 постраждали. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомляла, що в рамках справи затримано 11 осіб, у тому числі чотирьох безпосередніх виконавців, громадян Таджикистану. Басманний суд заарештував їх до 22 травня.

Згідно з фото- та відео матеріалами, оприлюдненими у ЗМІ та Telegram-каналах, підозрювані після затримання піддавалися катуванням струмом, одному з них силовики відрізали вухо і змушували його з'їсти, ще одного з можливих терористів було доставлено до зали засідання суду з реанімації.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні до росіян у суботу заявив, що четверо затриманих підозрюваних у скоєнні теракту, намагаючись сховатися, рухалися у бік України, де для них нібито було підготовлено "вікно" для переходу через кордон.

На це президент України Володимир Зеленський назвав Путіна "абсолютною нікчемою" і заявив, що Кремль хоче звалити провину за теракт на когось іншого.