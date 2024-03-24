ЗСУ уразили два кораблі і центр зв'язку ЧФ РФ у Севастополі

Унаслідок удару ЗСУ по Севастополю були уражені два великі десантні кораблі, центр зв'язку і ще кілька об'єктів ЧФ РФ, звітують в Генштабі.

Під час ракетної атаки на окупований Севастополь в ніч на неділю, 24 березня, Сили оборони України вразили великі десантні кораблі (ВДК) проєкту 775 "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ), повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

Також були уражені "декілька об'єктів інфраструктури" ЧФ РФ. Наскільки серйозні пошкодження отримали уражені об'єкти, не уточнюється.

Раніше група розслідувачів OSINTtechnical повідомляла, що окрім цілей у Севастополі, вночі були атаковані й інші військові об'єкти в окупованому Криму, зокрема, нафтобаза біля військової авіабази в районі селища Гвардійське Сімферопольського району.

Шість уражених ВДК

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ уразили вже шість великих десантних кораблів ЧФ РФ: 24 березня 2022 року затонув ВДК "Саратов", 13 вересня 2023 року у сухому доку був пошкоджений ВДК "Минск", у грудні 2023 року ЗСУ затопили ВДК "Новочеркасск", а у лютому 2024 року - знищили ВДК "Цезарь Куников".

Таким чином "Ямал" і "Азов" стали п'ятим і шостим кораблем такого типу, що були уражені українськими військовими.

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