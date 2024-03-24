Севастополь потрапив під масовану ракетну атаку

Окупаційна влада Севастополя заявила про "наймасованішу за останній час" ракетну атаку. За даними медіа, були уражені центр зв'язку ЧФ Росії і нафтобаза біля військової авіабази.

Анексований Крим і Севастополь у ніч на неділю, 24 березня, зазнали ракетних ударів, повідомила окупаційна адміністрація пів острова. Непрямо підтвердив це і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим - НАШ! Разом - до перемоги!", - написав він у Telegram.

Як стверджує "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, ракетна атака була "наймасованішою за останній час". За його словами, однак ракета влучила "в офісну будівлю", також постраждали ще кілька будинків. Також Розважаєв заявив про одного загиблого і чотирьох поранених.

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Після атаки в соцмережах поширювалося відео, як стверджується, зняте у Севастополі, на якому зафіксовано щонайменше три великі вибухи. За даними групи розслідувачів OSINTtechnical, "щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії".

Згодом кримські пабліки також поширили світлини із густим чорним димом, зняті, як стверджується в районі селища Гвардійське Сімферопольського району, де розташований військова авіабаза. Згідно аналізу OSINTtechnical, там була вражена нафтобаза. Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляє про евакуацію людей з приватного сектору поруч з нафтобазою, а також пише про можливе влучання у військовий гарнізон.

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