Терористична загроза: Кельнський собор закрили для туристів

У головному храмі Кельна відбуваються тільки богослужіння за посилених заходів безпеки, для відвідування туристів собор закритий до окремого розпорядження.

Кельнський собор закритий для туристів до окремого розпорядження. Повідомлення про це міститься у вівторок, 26 грудня, на сайті головного храму Кельнського архієпископства. Повідомляється, що у приміщенні собору наразі проводитимуться тільки богослужіння та сповіді.

Як зазначає Католицька агенція новин, доступ відвідувачів до Кельнського собору буде обмежений до Нового року через повідомлення про терористичну загрозу та посилені заходи безпеки, що вживалися на Різдво. Вхід до собору на меси та сповіді відбуватиметься після ретельної перевірки поліцією.

Зазвичай Кельнський собор під час святкування Різдва та Нового року відвідують до 100 тисяч туристів.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці Німеччини та Австрії повідомляли про затримання кількох осіб за підозрою участі в ісламістській терористичній мережі. За повідомленнями ЗМІ, їх підозрюють у плануванні терактів у Кельні, Відні та Мадриді. Зазначалося, що цілями могли стати різдвяні богослужіння в церквах.

У ніч на 24 грудня Кельнський собор кілька годин обстежували з собаками-шукачами бомб через підвищений рівень загрози. Самі ж Різдвяні богослужіння у соборі відбулися без інцидентів, але з дотримання особливих заходів безпеки. Поліція Кельна оголосила 26 грудня про продовження цих заходів.